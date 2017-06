Denuncian a una discoteca y a uno de sus porteros por el uso de armas ilegales

El coordinador de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), Jorge Cuesta, denunció ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional al gerente de una sala de fiestas de El Antiguo y a una de las personas que prestan servicio de portería y control de acceso por el empleo de armas de defensa personal ilegales.

En su escrito, al que adjunta fotografías del portero de la discoteca, denuncia la utilización de armas prohibidas en el servicio de control. «Se ha podido constatar cómo el denunciado, con el consentimiento y autorización del máximo responsable de la sala, presta sus servicios portando armas prohibidas sin autorización ni capacitación, tales como defensas extensibles, munchacos y esprays». Cuesta pide extender la responsabilidad subsidiaria de la denuncia al resto de la plantilla si se demostrara que también portan armas similares. Y añade que esto «no solo supone «una manifiesta ilegalidad sino que en caso de intervenir ante un altercado podría suponer graves riesgos para la integridad de los usuarios».

Cuesta explicó que «los porteros no son seguridad privada pero acaban siéndolo de manera camuflada, porque en el sector del ocio nocturno prima más el interés crematístico que la seguridad de los clientes». El representante de Avispa adujo que tal circunstancia supone un menoscabo hacia el consumidor. «En el precio de una entrada se supone que va incluida la seguridad, pero no es así. Los trabajadores de las discotecas, que por un lado tienen unas condiciones laborales muy difíciles, por otro, no tienen preparación. Es un hecho que desgraciadamente se da en las salas de fiesta de todo el Principado.

Las empresas contratan este tipo de seguridad entre comillas, porque la seguridad legal es más cara». «La única solución sería contar personal cualificado y coordinar en aspectos de prevención con los cuerpos de seguridad», remató Cuesta.