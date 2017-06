Izquierda Unida, a favor de la música en directo en Asturias

A la protesta a favor de la música en vivo en bares que abandera la Asociación de Músicos de Oviedo y secundan asociaciones vecinales como Oviedo Redondo, hosteleros, estudiantes, profesores del Conservatorio y de la Universidad, y la propia teniente de alcalde Ana Taboada, se une ahora el apoyo de Izquierda Unida. El partido político insta al Principado, tanto desde el Parlamento como desde los ayuntamientos, a modificar la normativa autonómica para permitir las actuaciones en directo, siempre garantizando «la seguridad de los espectadores y el derecho a descanso de vecinas y vecinos». Se busca solventar así los intereses de los músicos a los que se les ha prohibido actuar y los de vecinos y hosteleros.

La diputada de Izquierda Unida Concha Masa considera que «la distinción no tiene sentido, la música en vivo debe tener el mismo valor que la música enlatada». Por su parte, su compañera de grupo y responsable de Política Municipal, Gabriela Álvarez, ve «necesaria» la adaptación de la legislación a la realidad para que, como reivindica el manifiesto presentado por los colectivos que lo apoyan, no se produzca «ni un acorde de menos ni un decibelio de más». También Roberto Sánchez Ramos 'Rivi', concejal de Cultura, se une a la petición, que para él no supone una contradicción, «siempre y cuando la medición sea la misma. Siempre que se produzca en horarios racionales y racionados».

Masa, Álvarez y 'Rivi' han presentado en el parlamento autonómico la que será moción en los ayuntamientos donde Izquierda Unida tiene representación.

Con el mismo fin, la Asociación de Músicos organiza una protesta frente a la Presidencia del Principado mañana. La cita es a las 11.30 horas.