«¿Alguien cree que Caunedo no tiene nada que ver con Villa Magdalena»?

El exalcalde y portavoz municipal del Partido Popular, Agustín Iglesias Caunedo, dice que no tiene nada que ver con Villa Magdalena. Argumenta en las alegaciones al expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación del palacete que cuando se empezaron los trámites él no era concejal, sino diputado en la Junta General. Pero esta versión no casa al equipo de gobierno, con la excepción del PSOE que no ha valorado las declaraciones, ni a Ciudadanos. Para el edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón, la estrategia seguida por el líder de la oposición denosta «bajeza» y que trata de «reírse de la gente»: «¿Hay alguien en Oviedo que cree que este señor no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado», se preguntó.

Las críticas del número dos de Somos no se quedaron aquí. Le instó a dimitir porque «no acude a trabajar y cobra 44.000 euros al año» y lleva más de dos años imputado en el caso Aquagest. «Agustín cree que aquellos apuntes de 'putas y varios' que se encontraban entre las anotaciones del ordenador de Joaquín Fernández son un nuevo gin tonic. Tiene que dimitir porque no es normal que siga calentando el sillón y ya ni siquiera los suyos le apoyan».

Para la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, el líder popular ha elegido la táctica que siguió Gabino de Lorenzo y la mayoría de imputados por el Partido Popular por un caso de corrupción: «Él dice que no tiene nada que ver, pero es responsable». Alega para ello que entre los años 1998 y 2007 se incumplió la decisión de no consignar el dinero y durante este tiempo ostentó diferentes puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento, entre los que se encuentra el cargo de concejal de Economía o ser primer teniente de alcalde cuando aún Gabino de Lorenzo era regidor.

Para Luis Pacho, líder de Ciudadanos, estar en la «política es para lo bueno y para lo malo». Cree que en un tema como este no se puede «escurrir el bulto, ni mirar hacia otro lado». «Villa Magdalena es una mochila enorme y resulta sorprendente ver en los plenos hablar al concejal Eduardo Rodríguez sobre los desmanes de Villa Magdalena».

«Revancha política»

En mayo, el gobierno local inició el expediente para exigir responsabilidades por la expropiación de Villa Magdalena y pedir 45 millones de euros a los concejales Gabino de Lorenzo, Alberto Mortera, Agustín Iglesias Caunedo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, entre otros. El primero en presentar su respuesta fue el delegado del Gobierno, que pidió el «archivo definitivo» del procedimiento porque todos los señalados obraron de forma adecuada. Argumentaba que en 2010, el Ayuntamiento inició una investigación que cerró y que el Tribunal de Cuentas les ha dado la razón en dos ocasiones. Señalaba, además, que la urgencia con la que se introdujo este punto en la orden del día de la junta de gobierno del 4 de mayo no se justificaba y denunció «la incompetencia objetiva, absoluta y manifiesta del gobierno local».

En este sentido, Agustín Iglesias Caunedo considera que la apertura de este expediente es «pura revancha política» y los únicos fines que tanto el PSOE como Somos e Izquierda Unida tiene son «espurios». «Advertimos desde un principio la patente subjetividad, desviación y torcido fin que se adivina en las intenciones del Gobierno local», denunció a lo largo de las dieciocho páginas de escrito.