El PP exige al Principado y al Ayuntamiento que actúen en el consultorio de La Manjoya

El parlamentario popular en la Junta General Carlos Suárez y la concejala del PP, Covadonga Díaz, visitaron ayer el consultorio de La Manjoya para denunciar las graves carencias estructurales e higiénicosanitarias del centro, señalar al «Gobierno del Principado y el PSOE» como responsables de esta situación y urgir al equipo de gobierno del concejo a que medie con la consejería competente para «tomar medidas».

La historia negra de este centro se remonta a 2010, justo el año en el que se entregaron las primeras viviendas de una urbanización aneja que vivió durante su construcción los avatares de la burbuja. Entonces «el gobierno del Principado quiso dejarlo morir pero debido a la movilización de los vecinos no lo pudo hacer», explicó Díaz, que recordó que los vecinos «llevan reclamando desde 2013» por padecer unas infraestructuras «tercermundistas». La edil reiteró su intención de presentar la misma moción al Pleno que la del pasado 7 de junio -«a la que se les dijo que no a los vecinos de La Manjoya»- en julio.

Suárez, por su parte, aludió a una estrategia electoral del Gobierno del Principado en materia de Sanidad, para denunciar «la dejación de funciones» y las carencias evidentes del consultorio que no cuenta con urinarios ni calefacción y presenta ventanas rotas y un agujero en el techo. «Los problemas en los centros de salud no se solucionan en base a las necesidades reales sino en base a las necesidades electorales del Gobierno», afirmó. González reclamó una actuación integral que «va a llevar tiempo, dinero y recursos» aunque de urgencia se pueda «mejorar la instalación eléctrica y conseguir» más horas de consulta.

De los 1.200 censados en La Manjoya, aproximadamente la mitad cuentan con tarjeta sanitaria correspondiente a su domicilio. «La gente se queda empadronada donde vivía antiguamente, o pone la consulta médica en otro centro del municipio; porque no tienen pediatra y las condiciones son insalubres», explicó Díaz, a lo que Suárez añadió que «esta situación nos la encontramos en más zonas del Principado. Como no hay suficientes cartillas, no ponen infraestructuras, cuando debería ser al revés. Si ponemos infraestructuras, atraeremos a la población de la zona para que los medios sanitarios se usen razonablemente y con eficacia».