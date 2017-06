PP y Ciudadanos, a favor de la donación de Amancio Ortega

La moción de reprobar en el Pleno la concesión del premio Princesa de la Concordia a la Unión Europea no fue la única que dividió al equipo de gobierno. También hubo disparidad de votos en la propuesta del Partido Popular sobre la donación de Amancio Ortega. Los populares quieren apoyar y felicitar al dueño de Inditex por su cesión a la sanidad asturiana. El PSOE se abstuvo y Ciudadanos votó a favor de esta proposición, aunque presentó una moción sobre la creación de una «ley de mecenazgo mucho más ambiciosa y moderna para fomentar estos gestos no solo en la medicina, sino en el resto de especialidades». Por el contrario, Somos e Izquierda Unida no apoyaron esta proposición. Para Cristina Pontón esta idea es «demagógica» y apostó por «defender a los servicios públicos de los mecenazgos interesados de grandes empresarios». Esta propuesta será votada en el Pleno ordinario del mes de julio, que se celebrará el martes.