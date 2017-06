Un juez estima un recurso contra la liquidación de la plusvalía de un garaje

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha estimado el recurso planteado por dos ciudadanos contra la liquidación del impuesto de plusvalía emitido por el Ayuntamiento de Oviedo en relación a una operación de venta de una plaza de garaje por un precio inferior por el que se había adquirido. Ascendía a 190,88 euros.

La anulación de la liquidación se produce en aplicación de fallo del Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de mayo pasado en la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación a la normativa tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El juzgado, en aplicación de la doctrina fijada por el Alto Tribunal, considera que, desaparecida ya la presunción legal consistente en que el incremento del valor se producía siempre, en los casos en que por el interesado se cuestione con un mínimo fundamento que el incremento de valor no se ha producido, no le correspondería al contribuyente la carga de la prueba de no realización del hecho imponible, sino que correspondería a la Administración tributaria la carga de probar la existencia del referido hecho imponible; es decir, que contrariamente a lo que resulte de las escrituras de compraventa, realmente haya existido un incremento del valor de los terrenos.

Contra esta sentencia cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que debe presentarse antes de un mes. Ninguna de las dos partes ha tenido que abonar las costas que ya «han concurrido legítimas discrepancias jurídicas entre las partes y no estar aún asentado un criterio jurisprudencial».

Paralización del cobro

Ciudadanos llevó ayer una moción para paralizar el cobro de la plusvalía a la comisión de Economía e Interior. Finalmente la propuesta no fue aprobada y no será llevada a Pleno. Este hecho molestó a Luis Pacho, que destacó que «el concejal de Economía y Empleo, con la connivencia del alcalde y de sus socios de gobierno, está robando a los contribuyentes por no detener el cobro de este impuesto en la parte que declara nula por el Tribunal Constitucional».