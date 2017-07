«El peor San Mateo de la historia»

Óscar Gómez y María Fernández se quejan de que los conciertos de San Mateo de este año son «malos con avaricia». «Estamos leyendo en las páginas de EL COMERCIO la programación diseñada por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y no damos crédito. Los cabezas de cartel son Gemeliers y Sweet California. Vamos, que si no eres un adolescente no podrás acudir a los conciertos gratuitos porque no hay música para los que somos más mayores. Además, es un robo que se destine más de medio millón de euros a estos cantantes. Creemos que estos son los peores festejos de la historia y que el mes que viene Roberto Sánchez Ramos debería ir a Gijón o a Avilés para conocer una programación festiva de calidad»