«Quiero que los cofrades se sientan anfitriones»

Federico Gutiérrez soñaba con ser el Hermano Mayor de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y lo ha logrado a los 34 años, convirtiéndose así en uno de los más jóvenes. Tomará las riendas durante los próximos cuatro años.

¿Qué supone para usted el nombramiento?

Es un honor y una enorme responsabilidad ser el hermano mayor. Más allá de designar a los miembros de la junta general o tener la última palabra, el gran orgullo es poder representar a la cofradía.

¿Cómo es el proceso de elección?

Las elecciones se celebran cada cuatro años, y a ellas se presentan los mayores de 30 años, ya sean hombres o mujeres. Cada hermano mayor puede presidir un máximo de dos mandatos seguidos, pero el anterior estuvo uno. Al terminar el período, se vota a los cofrades que se han presentado para ser hermano mayor. Este año solo me presenté yo.

¿Pueden votar todos los cofrades?

Aquellos mayores de 18 años. A pesar de que no existe edad mínima para ser cofrade, sí que se requiere la mayoría de edad para votar al Hermano Mayor. Por ejemplo, mi hija tiene dos años y es lo es, pero hasta los 18 no podrá votar.

¿Qué le llevó a presentarse para ser Hermano Mayor?

Consideré que era el momento oportuno. Además, de esta manera puedo continuar la buena labor que se ha hecho en el año pasado. Llevo siendo miembro de la junta general de la cofradía doce años y siempre he soñado con representarla.

Y lleva casi veinte años de cofrade...

Me hice cofrade por devoción a la imagen de Jesús Nazareno. Iba al colegio de los Dominicos, donde está la imagen, y su mirada siempre me llamó mucho la atención. Tiene unos ojos muy bonitos. Además, en el año 95, cuando aún no era hermano de la cofradía, me ofrecieron ser monaguillo en la misa de la fiesta, pero rechacé la oferta para ir a mi pueblo. Y a la misma hora a la que empezaba la misa me di un golpe con la bici. Desde ese día no he fallado nunca a la misa.

Y ahora es uno de los hermanos mayores más jóvenes desde hace años.

Sí, la verdad es que lo habitual es que tengan entre 50 y 60 años. Yo solo tengo 34, pero espero representar a la cofradía tan bien como los anteriores.

La Cofradía lleva cuatro siglos en Oviedo...

Nace a principios del siglo XVII y es la cofradía penitenciaria de Semana Santa más antigua de Oviedo. Entre la década de los 50 y los 90 del siglo pasado, la Semana Santa y sus procesiones se extinguieron en esta ciudad, siendo su presencia casi imperceptible. Fue la cofradía, en el 95, la que ayudó a resurgir, procesionando la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

¿Cuál es ahora su papel?

La cofradía es además una hermandad. Y su razón de existir es la devoción a la imagen de Jesús Nazareno y a la procesión de la Semana Santa.

Por tanto, la Semana Santa es la fecha más importante para los cofrades.

En efecto, procesionamos el Miércoles santo a las ocho de la tarde. Pero también realizamos actividades durante el resto del curso, como una novena nueve días antes del primer viernes de marzo.

¿De cuánto es la imagen de Jesús Nazareno?

Su autoría se atribuye a Antonio Borja a finales del siglo XVII. A pesar de que la imagen estuvo oculta durante la guerra civil, cuando finalizó se recuperó para que continuase en la cofradía.

De cara a sus próximos años como Hermano Mayor, ¿cuáles son sus ideas o novedades?

No me importa tanto el aumento del número de hermanos, 300 actualmente, sino hacerles sentir la cofradía como algo propio, que se sientan todos anfitriones. Con ese fin, pondremos en marcha actividades, actos y viajes. De esto modo nos daremos también a conocer, sobre todo entre los más jóvenes.

¿Cuál es su mensaje para los ovetenses?

Que nos acompañen en la calle, nos vean y entonces tomen la decisión de formar parte.