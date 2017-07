«El tripartito quiere apagar y callar a los distritos», denuncia Zaragoza

El grupo municipal de Ciudadanos anunció ayer que pedirá la dimisión de todos los presidentes de los siete consejos de distrito de la ciudad. Tras reunirse durante la mañana con los representantes las asociaciones vecinales más críticas con la concejalía de Participación, su edil, Luis Zaragoza, explicó que solicitará tal medida por «la claudicación» de estos ante los últimos movimientos del área de Ana Taboada, con la puesta en marcha de la campaña de presupuestos participativos.

Zaragoza acusó a la líder de Somos Oviedo de haber «desactivado el canal oficial de participación ciudadana por no poder controlarlo, dejando a los distritos sin la menor capacidad de decisión y llevando el dinero a las plazas para que cuatro amigos y afines decidan qué hacer con un millón y medio de euros que debería ser gestionado por los distritos». Y pedirá la dimisión y no el cese, explicó Zaragoza, «porque esto es potestad del alcalde y ha quedado claro que quien ejerce la autoridad es la alcaldesa en la sombra».

La malestar de las asociaciones de vecinos agrupadas en torno a FEGEA, entre las que figuran varias vinculadas a exalcaldes pedáneos, con el área de Participación no ha dejado de crecer en los últimos meses, pero ha sido la puesta en marcha de los presupuestos participativos la que ha supuesto la ruptura de las hostilidades. Aunque desde la concejalía de Ana Taboada se insiste en que el millón y medio de euros del presupuesto del próximo año para estos, no afectará a los distritos, las asociaciones críticas se sienten engañadas.

Ciudadanos insistió de nuevo ayer en respaldar su postura y pidió la dimisión de los presidentes de distritos «por dejadez de funciones, por no convocar a los distritos con la frecuencia que necesitan, por no poner a disposición de las asociaciones vecinales las actas correspondientes y, en general, por no escuchar a las asociaciones y convertir a los distritos en meros buzones de sugerencias».

Zaragoza concluyó que «los presidentes de los distritos están al servicio de la concejala Taboada y no al servicio de los distritos. A día de hoy, podemos decir que no pasa por los distritos ni una sola decisión importante de lo que pasa en esta ciudad, el tripartito quiere a los distritos apagados y callados».