Los Yarnbombing llenan de color y feminismo la plaza del paraguas de Oviedo

Sábado, 21 abril 2018, 16:34

'Girl Power', 'Femme Tastic', 'We Can Do It' o 'Las Mujeres Crean' son algunos de los mensajes bordados a manos de los 'Yarnbombing' que desde las 12 horas lucen en la plaza del Paraguas de Oviedo.

El motivo es la celebración del Mujeres Fest que este fin de semana acoge la capital asturiana. Un festival donde el arte femenino es el principal y único protagonista.

Desde Mimosa Café Lanar, en Gijón, han querido colaborar con esta original propuesta. Los Yarnbombing son tejidos compuestos que se exponen en los sitios públicos con mensajes reivindicativos. En este caso confeccionados por cuadros de 15x15 cm. «Hicimos un llamamiento a través de redes sociales y obtuvimos respuesta inmediata. Han venido desde Tenerife o Sevilla para ayudar y hemos recibido tejidos de todas partes de España y otros países como italia, Grecia o EE.UU», afirma Laura Menéndez, responsable de Mimosa Café Lanar.

Se podrán ver en la plaza del Paraguas de Oviedo durante todo el fin de semana. El domingo será el Ayuntamiento de Oviedo quien se encargue de recogerlos. Después, «probablemente hagan una exposición con ellos», según Menéndez.