La abstención de Pacho permite aprobar los despidos en la SOF Dice que es para que los trabajadores no se queden sin indemnización y paro e insta a Sánchez Ramos a llevar unos estatutos a la asamblea del lunes G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 16 diciembre 2017, 01:29

La abstención del representante de Ciudadanos en la junta de gobierno de la SOF permitió ayer, a la segunda, aprobar el despido de siete de los ocho trabajadores de la sociedad y la continuidad del último en labores administrativas. Luis Pacho justificó su cambio de criterio respecto a la sesión anterior «para proteger los derechos del resto de los trabajadores de la entidad». En un comunicado, el portavoz de Ciudadanos, que siempre ha defendido la necesidad de buscar fórmulas que eviten la disolución de la SOF, en que «se puso sobre la mesa nueva información de la que no se había dado cuenta el día anterior que alertaba de que si no salía adelante la propuesta, los trabajadores de la SOF se quedarían sin indemnización ni derecho a cobrar el paro después del 31 de diciembre».

La decisión de Pacho permitió deshacer el empate con el presidente y los representantes del equipo de gobierno, también Somos, votando a favor y el resto de miembros de la junta de gobierno, incluido su vicepresidente oponiéndose a ella.

Es un paso, pero a efectos de la continuidad o no de las sociedad lo importante es la asamblea del próximo lunes, donde el equipo de gobierno pretende convencer a los socios de la necesidad de redactar unos nuevos estatutos y apoyar la continuidad de la SOF al margen del Ayuntamiento una vez que venza la actual encomienda de gestión, considerada ilegal por el secretario, el próximo 31 de diciembre.

Pacho no se ahorró críticas al concejal de IU y presidente de la SOF, Roberto Sánchez Ramos y al tripartito por irresponsables y haber dejado «crecer este problema, a pesar de nuestras advertencias». «La dejadez e incapacidad del tripartito es la responsable de esta situación límite a la que se ha condenado a la SOF que tiene muy difícil solución». Pacho instó a Sánchez Ramos a presentar a la asamblea «una propuesta seria de estatutos para que los socios puedan votarla, y que no obligue a los socios a votar asuntos que no son de su competencia».