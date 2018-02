Fallece una mujer al sufrir un atropello cuando cruzaba una calle en Ciudad Naranco La Policía, ayer, investigando el suceso en la calle Santiago de Compostela de Ciudad Naranco. / A. PIÑA La mujer, de «unos 80 años», sufrió un golpe en la cabeza al atravesar un paso de cebra. El conductor dio negativo en el test de alcohol y drogas D. L. OVIEDO. Miércoles, 21 febrero 2018, 03:56

Una mujer, de «unos ochenta años» y que responde a las iniciales F. C. M. falleció ayer tras ser atropellada cuando cruzaba el paso de cebra entre las calles Santiago de Compostela y Viseu, en Ciudad Naranco, según confirmaron fuentes sanitarias. La anciana fue trasladada de inmediato por la UVI móvil al HUCA con pronóstico grave, pero nada se pudo hacer por su vida.

«Caminaba por el paso de cebra con un paraguas. El conductor no la vio hasta que la tuvo encima, frenó y le dio un golpe», de acuerdo con fuentes de la Policía Local. A consecuencia del impacto, salió despedida y «se dio un golpe en la cabeza» contra el asfalto.

Los hechos tuvieron lugar al filo de las cuatro menos cuarto de la tarde y provocaron un importante atasco.

Los agentes municipales realizaron las pruebas de consumo de alcohol y drogas al conductor, «un joven» que conducía un Renault Laguna: dio negativo en todas. Practicadas las diligencias oportunas, al tratarse de un atropello mortal, la Policía remitirá el caso a los juzgados, donde se determinarán las posibles responsabilidades penales.

El último atropello mortal en la ciudad se produjo el pasado mes de octubre, cuando un autobús que circulaba por la calle Marqués de Santa Cruz arrolló a Benjamín Álvarez cuando cruzaba fuera de un paso de peatones. El fundador de Apaci, Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas, no pudo superar las heridas sufridas y falleció un mes más tarde. También fue muy grave, aunque no mortal, el atropello de dos escolares en Trubia el pasado abril.

Más medidas de seguridad

Los vecinos de Ciudad Naranco lamentaron ayer el fatal suceso y reclamaron medidas de seguridad para evitar más accidentes. Saray Tazón, miembro de la plataforma Activa Ciudad Naranco, afirmó que «tienen que regular el tráfico, esto se veía venir», lamentó. La calle Santiago de Compostela, expuso, «es una calle con mucho tráfico en la que pasan los vehículos muy rápido y los pasos de peatones no tienen buena visibilidad. Hay coches aparcados muy cerca del paso y cuando sale el peatón, no lo ves. Se necesitarían badenes en todos los pasos». Lo mismo sucede en la calle Ernesto Winter Blanco, aseguró, «donde en el paso de cebra, o frenas o te comes al peatón. No lo ves».

«Aquí hay un problema gravísimo. No puede pasar el tráfico del oeste por Ciudad Naranco», lamentó Gonzalo Díaz, de la Asociación de Vecinos La Centralilla. Vaticinó que «el próximo muerto va a ser en la calle Roberto Frasinelli, en la curva con Menéndez y Pelayo». «Otro sitio muy peligroso es Coronel Bobes, a la altura de la cárcel», añadió. El colectivo reclamó «bandas para limitar la velocidad a 30 por hora» en la zona del siniestro.