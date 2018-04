Acepta 19 meses de cárcel por apropiarse de 46.000 euros de su cuñada La acusada, ayer, en el inicio de la vista oral. / MARIO ROJAS La Fiscalía solicitaba para la condenada una pena de cuatro años pero consideró como atenuante la reparación parcial del daño CECILIA PÉREZ Miércoles, 25 abril 2018, 02:27

La procesada por un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 46.000 euros de una cuñada incapacitada, de la que ejercía como tutora, ha aceptado un año y siete meses de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. Inicialmente solicitaba para la acusada cuatro años de prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular tuvieron en cuenta la reparación parcial del daño por parte de la ya condenada. Esta abonó a su víctima 27.000 euros de los 46.000 que se había apropiado indebidamente, siempre según el escrito del Ministerio Fiscal. Debido a esto se le aplicó el atenuante que rebajó su condena de cuatro años de prisión a un año y siete meses. Al no contar con antecedentes penales y ser una condena inferior a dos años no entrará en prisión.

Además, la procesada deberá abonar una multa de 630 euros y como responsabilidad civil un total de 19.000 euros resultantes de restar los 27.000 euros que ya abonó a su víctima de los 46.000 que se había apropiado indebidamente.

El escrito de la Fiscalía del Principado de Asturias sostenía que la condenada, que reconoció los hechos, se aprovechó de que figuraba como representante de la víctima en su cuenta bancaria y realizó diversas disposiciones en efectivo y reintegros en su propio beneficio. Igualmente, la procesada se apoderó de 4.500 euros, resultantes de la venta de un local en la capital asturiana. Unos movimientos que se tradujeron en la apropiación indebida de 46.000 euros.