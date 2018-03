Somos achaca a problemas de agenda su ausencia en la votación de la FMC Pese a que Taboada y Villacampa no acudieron a la reunión, aseguran que «seguimos apoyando el trabajo del equipo de gobierno en Cultura» J. C. A. OVIEDO. Domingo, 25 marzo 2018, 03:07

Los dos ediles de Somos Ana Taboada y Fernando Villacampa no acudieron el viernes al consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura en la que se aprobó el primer trámite para el cambio en los estatutos de la entidad. «No ocurrió absolutamente nada», explicaron fuentes cercanas al partido de izquierdas con más representación en el Consistorio. «Ana Taboada había avisado a 'Rivi' de que no le iba a ser posible acudir y a Fernando Villacampa le surgió una reunión del área de Deportes que no pudo aplazar», añadieron.

Con la ausencia de los dos concejales de Somos, el presidente de la FMC, Roberto Sánchez Ramos, se vio obligado a usar su voto de calidad para romper el empate entre la oposición y el gobierno para dar el pase a los nuevos estatutos.

«Son cosas que ocurren en la gestión de una ciudad de 220.000 habitantes, tanto Villacampa como Taboada estaban trabajando a la hora de la reunión en cuestiones relativas a su cargo. El problema de la FMC es que las designaciones al consejo son 'ad personae' y no se puede delegar», explicaron. «Seguimos apoyando sin fisuras el trabajo del equipo de gobierno en el área de Cultura», remataron.

Con el 'sí' arrancado el viernes al nuevo reglamento de la Fundación Municipal de Cultura desaparecerá la figura de reciente creación de gerente de la entidad y será el edil que eventualmente ocupe la concejalía del ramo quien asuma las competencias ejecutivas de la fundación. Para cumplir el trámite, a los tres partidos del equipo de gobierno les falta ahora aprobar los estatutos primero en comisión y después en el Pleno. La oposición muestra su frontal rechazo al cambio de la normativa.