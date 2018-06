La acusada de falsificar dos cartas de pago de la Universidad se declara inocente La acusada, a la salida de los juzgados. / Hugo Álvarez ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 6 junio 2018, 03:50

La acusada de falsificar dos cartas de pago, de 339,12 euros y 1.536,98 euros, de su carrera de Biología y entregarlas a la Universidad de Oviedo como si fuesen auténticas se declaró ayer «inocente» durante el juicio que tuvo lugar en el juzgado de lo Penal número 1. La Fiscalía, en cambio, mantuvo los cargos y solicita para la joven una pena de dos años y medio de cárcel, el pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización de 1.876 euros a la entidad por falsedad documental y estafa. La acusada, que se acogió a su derecho a no declarar, fue defendida en sala por la abogada Ana María Muñiz, quien defendió que no «existen pruebas» de que se haya cometido este delito ni tampoco hubo un desplazamiento patrimonial. Además, un testigo declaró que no sabe a ciencia cierta si fue la acusada quien falsificó los sellos.