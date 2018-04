Las acusadas de falsificar billetes aseguran que lo hicieron «por necesidad» Los abogados de la defensa, Lía Lemos y Andrés Martínez Ceyanes. / M. R. Reconocen que compraron billetes falsos de 20 y 50 euros «a un chico» y que luego colocaron en el mercado CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 26 abril 2018, 03:39

La Fiscalía mantuvo ayer la pena de once años de prisión para las tres mujeres acusadas de falsificar 4.600 euros a través de la fabricación de billetes de 20 y 50 euros que luego introducían en el mercado. Las tres negaron haber elaborado moneda falsa aunque sí reconocieron haber comprado billetes falsos «a un chico» que luego intentaban colocar en los comercios «por necesidad».

Una de las procesadas reconoció ante la Sección Segunda de la Audiencia haber adquirido «en una ocasión billetes falsos de 50 y 20 euros y por necesidad los distribuí». Explicó que pagó por los de mayor valor entre 20 y 25 euros y por los de menor cuantía, entre 5 y 10 euros. E intentó comprar con esos billetes falsos en varios comercios. «Compraba lo mínimo, pagaba a la dependienta y cuando cogía el billete, al tocarlo, me decía que no lo admitía. Yo amablemente le entregaba el producto y me iba».

Respecto a la pregunta formulada por Fiscalía sobre si en el domicilio que compartía con otra de las procesadas llegaron a fabricar billetes, aseguró que «intentaron elaborarlos» pero desistieron porque «era algo complicado». Este argumento lo compartió su compañera de piso, también procesada: «Intenté hacer una fotocopia de los billetes que había comprado pero no salió bien, ni centrado, ni de color ni de nada». La tercera de las acusadas, declaró desconocer estos hechos pero sí haber comprado dinero falso.

La investigación que dio lugar a la detención de estas mujeres se originó al detectar «un aumento de billetes falsos en el Principado», aseguró el inspector de la Brigada de Investigación del Banco de España que declaró a través de videoconferencia. Explicó que todos los billetes contaban con unas características similares.

Los peritos explicaron que se habían elaborado en una impresora láser y que imitaban la marca de agua y del holograma por estampación caliente. La defensa de dos de las acusadas solicitó la libre absolución para una de ellas y una pena de dos años para la otra. Para la tercera procesada, su letrada solicitó la libre absolución por el delito de fabricación de moneda falsa y un año de prisión por tenencia de dinero falso al aplicarle la atenuante de confesión.