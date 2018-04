Las acusadas de falsificar 4.600 euros en billetes reconocen haber comprado dinero falso pero no fabricarlo Las tres procesadas aseguraron que lo hicieron por «necesidad» CECILIA PÉREZ Miércoles, 25 abril 2018, 13:05

Dos de las tres procesadas por un delito de falsificación de moneda reconocieron hoy en sede judicial que compraron billetes falsos pero que nunca llegaron a fabricarlos. Lo hicieron, aseguraron, «por necesidad».

Una de las procesadas reconoció que «en una ocasión compré billetes falsos de 50 y 20 euros y por necesidad los distribuí», aseveró ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Ellas y una tercera se enfrentaban a una pena de prisión de once años para cada una por un delito de falsificación y distribución de moneda falsa.

La primera acusada aseguró que pagó por los billetes de 50 entre 25 y 20 euros y por los de 20, abonó entre 5 y 10 euros.

Reconoció que intentó comprar con esos billetes falsos en varios comercios. «Compraba lo mínimo, pagaba a la dependienta y cuando cogía el billete, al tocarlo, me decía que no lo admitía. Yo amablemente le entregaba el producto y me iba».

Respecto a la pregunta formulada por Fiscalía sobre si en el domicilio que compartía con otra de las procesadas llegaron a fabricar billetes, esta aseguró que «intentaron elaborarlos» pero desistieron porque «era algo complicado». En el registro policial se les incautó una fotocopiadora, un ordenador y paquetes de folios.

Este argumento lo compartió su compañera, también procesada. «Intenté hacer una fotocopia de los billetes que había comprado pero no salió bien, ni centrado, ni de color ni de nada».

La tercera de las acusadas aseguró desconocer estos hechos e incluso no recordaba haber hecho un pago en un comercio con un billete falso de 20 euros. «Había cobrado e hice unas compras pero no sé dónde me dieron ese billete», declaró.

La investigación que dio lugar a la detención de estas mujeres se originó por la detección de «un aumento de billetes falsos en el Principado de Asturias», aseguró el inspector de la Brigada de Investigación del Banco de España que declaró a través de videoconferencia. Explicó que todos los billetes contaban con unas características similares.

Los peritos explicaron que esas similitudes se encontraban en que se habían elaborado en una impresora láser y que imitaban la marca de agua y del holograma por estampación caliente. «El billete a simple vista podría confundirse con uno legítimo pero era falso sin ningún tipo de duda», afirmó el perito.