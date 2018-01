Dos administradores de una empresa de congelados de Oviedo, a juicio por defraudar a Hacienda más de 760.000 euros Los acusados se enfrentan a una condena de prisión EUROPA PRESS Jueves, 18 enero 2018, 17:02

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los dos administradores de una empresa de congelados, y de la propia sociedad, por defraudar a Hacienda más de 760.000 euros. La vista oral comenzará este viernes, 19 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 12.30 horas.

La sociedad se constituyó en virtud de escritura pública el 13 de noviembre de 1996. Su actividad consiste en la compraventa mayorista y minorista y la transformación de productos de alimentación congelados y frescos, predominantemente pescado. Su domicilio social y centro de operaciones se halla en el Polígono del Espíritu Santo.

En cuanto al régimen de administración, ya desde el inicio de la vida social, y en cualquier caso en el momento de los hechos a los que afecta la calificación del Ministerio Fiscal, lo eran en régimen solidario el acusado 1 y su hija, 2.

La sociedad encabezaba un grupo económico, no fiscal, de sociedades que comprendía las tres siguientes: sociedad a), sociedad b) y sociedad c) (esta última fue absorbida en 2013 por la sociedad). Al tiempo de los hechos eran administradoras solidarias de la sociedad a) la acusada 2 y otra persona a la que no se acusa en este procedimiento; y de la sociedad b), también con carácter solidario, los dos acusados y esta misma persona.

En la operativa comercial del grupo, la sociedad desarrollaba la actividad de comercialización al por mayor de pescado congelado y, ocasionalmente y de forma menor, la transformación de pescado congelado.

La venta minorista se realizaba a su vez mediante las llamadas Boutiques del Congelado, gestionadas unas directamente por el acusado 1 y otras por la sociedad a). Además, ésta llevaba a acabo la venta de pescado congelado y fresco destinado a establecimientos de hostelería, actividad denominada internamente como "preventas". A partir de 2009, la actividad de preventas se gestionó a través de la sociedad b), constituida ese mismo año.

La Fiscalía sostiene que los acusados 1 y 2 se concertaron para defraudar a la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades mediante la ocultación del volumen real de las ventas internas realizadas por X a las sociedades a) y b) para minorar la base imponible del impuesto e ingresar así una cuota inferior a la debida. Tras la pertinente investigación, se concluyó que la cuota defraudada en el año 2008 fue de 195.170,12 euros; en 2009, de 275.275,40 euros; y en 2010, de 290.377,02 euros.

Penas

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública de los artículos 305 y 310 bis del Código Penal (este último sólo respecto al delito presuntamente cometido en 2010), según su redacción vigente en el momento de la comisión delictiva. Los acusados 1 y 2 serían responsables de los tres delitos y la sociedad lo sería respecto del delito correspondiente al ejercicio 2010.

Y solicita que se condene a cada uno de los acusados 1 y 2 a un año de prisión por cada uno de los delitos (es decir, tres años de prisión en total para cada uno de ellos), inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa del tanto de la cuota defraudada (760.822,54 euros, sumados los tres ejercicios), con responsabilidad personal subsidiaria de un 1 día de privación de libertad por cada cuota de 10.000 euros o fracción impagada.

Y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 años. Para la sociedad X, el Ministerio Fiscal solicita una multa de 290.377,02 euros.

Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los acusados 1 y 2 indemnicen de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública con 195.170,12 euros, 275.275,40 euros y 290.377,02 euros (las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los ejercicios; en suma, 760.822,54 euros), más los correspondientes intereses legales.

La sociedad X responderá subsidiariamente respecto de los ejercicios 2008 y 2009 (es decir, de 195.170.12 euros y 275.275,40 euros, respectivamente) y directamente respecto del ejercicio 2010 (de 290.377,02 euros).