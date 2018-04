El alcalde achaca el alto número de 'contratos verbales' a la falta de personal El contrato del servicio de limpieza del Auditorio se encuentra entre los señalados por el PP. / ALEX PIÑA Wenceslao López califica esta situación de «irregular pero no ilegal» y solicita un cambio del marco legislativo para agilizar las contrataciones R. A. / D. L. OVIEDO. Sábado, 21 abril 2018, 00:34

El exalcalde Agustín Iglesias Caunedo solicitó el pasado miércoles la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial por los 1,5 millones de euros que lleva pagados el Ayuntamiento en el actual mandato por servicios y trabajos prestados sin que medie relación contractual, es decir a través de los llamados 'contratos verbales'. El alcalde Wenceslao López achacó ayer esta situación a la falta de personal: «El Ayuntamiento no tiene recursos humanos suficientes para acabar con margen la redacción de los pliegos y sacar el nuevo concurso para su licitación. También nos encontramos con la situación de que estos convenios son adjudicados, las otras empresas que se presentaron recurren y hasta que no se resuelve este procedimiento no nos queda más remedio que seguir con el anterior contratista», destacó el primer edil durante la inauguración de la sexta feria nacional cerámica creativa en Trascorrales.

Los contratos verbales no son López «ilegales, sino irregulares» y a pesar de que esta situación es «anormal» en la administración se utiliza desde hace décadas: «En muchos casos es casi imposible resolver un procedimiento en tiempo mientras se mantenga el marco legal que tenemos ahora mismo», se quejó.

Estos argumentos parecen no convencer al principal partido de la oposición. Caunedo destacó que la actual Corporación ha pagado facturas por servicios de limpieza y medio ambiente, de reparación de motos de la Policía Local, de suministro de energía para alumbrado público o educación, con FFC Aqualia o con Correos y Telégrafos entre otras empresas. Lo hizo a través de 'contratos verbales' después de que el convenio llegase a su fin con sus respectivas prórrogas.

El PP, de hecho, estudia llevar a los tribunales al menos uno de estos. Es el relativo al pago de 670.000 euros a la empresa encargada de la gestión del tráfico desde que, en diciembre de 2015, finalizó el contrato de gestión de la red semafórica, pese a lo cual el Ayuntamiento ha mantenido el servicio hasta la actualidad.