El alcalde cree que Del Páramo tiene una «visión despistada» del atasco en Urbanismo
Replica al edil que el gesto de dar él mismo la cita previa «está muy bien a nivel de fotografía» pero «no beneficia al servicio» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 1 julio 2018, 01:54

A partir de este lunes, el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, tramitará él mismo el servicio de cita previa para aligerar los atascos del área municipal de Licencias. Un bloqueo que, en parte, atribuyó al retraso del área de Modernización, gestionada directamente por el alcalde, Wenceslao López, que tiene pendiente poner en marcha el servicio telemático.

El socialista le replicó ayer indicando que «está muy bien como gesto pero no como gestión» porque «la medida no va a resolver el problema». «Está muy bien a nivel de fotografía tratar de contar la historia desde una perspectiva que creo que no beneficia en nada al servicio ni a la gestión del Ayuntamiento», apuntó López.

Detrás de estas declaraciones asomaba un resquemor que el alcalde no disimuló por los reproches previos de Del Páramo, que le culpó el viernes de no haber puesto en funcionamiento un sistema de cita previa similar al que utilizan otras administraciones pese a haberse comprometido.

«El concejal responsable tiene una visión despistada del diagnóstico y esto es preocupante porque quien es arte y parte en un problema tiene que tener un diagnóstico acertado del problema para poder resolverlo», respondió. En este sentido, le recomendó que «como gestores públicos cuando hay un problema la solución no es echar la culpa a los demás».

Según López, el quiste del área de Licencias se focaliza en los aspectos estructurales, organizativos, funcionales y de gestión del servicio que afectan a los tiempos de respuesta del servicio. En otras palabras, hay una falta de «eficiencia». Solucionarlo pasaría por «reorganizar el servicio» y mecanizar al máximo, ante la falta de personal, aquellos procedimientos que puedan automatizarse para reducir los tiempos y mejorar calidad, explicó el alcalde.

En este sentido, López volvió a insistir en que la solución propuesta por Del Páramo, sobre la puesta en marcha del servicio de cita previa podrá «suavizar las colas» pero que los problemas seguirán «siendo los mismos; es decir no se reducirán los tiempos». «Pensar que cualquier persona puede decidir sin ningún conocimiento previo cómo distribuir las colas me parece de una simplicidad absoluta», zanjó el alcalde.

Sin personal

Ana Taboada, por su parte, se mostró ayer orgullosa de la iniciativa de Del Páramo, al que calificó como un «trabajador infatigable». Culpó de la situación del área de Licencias al anterior gobierno municipal, que dejó «un atasco de 18.000 expedientes sin tramitar». También instó al alcalde a cumplir con el compromiso que adoptó hace un año en junta de gobierno de dotar de más personal al área de Urbanismo, que también carece de jefe de servicio.

La falta de funcionarios es más latente si se compara con ayuntamientos cercanos. Gijón cuenta con el doble de plantilla que la capital asturiana. Y Oviedo es, además, de los únicos ayuntamientos de España que carece de un jefe del servicio o un director del área.