El alcalde de Oviedo se desmarca de Somos y culpa al PP de los retrasos en el IES de La Corredoria Infografía de cómo será el futuro instituto. / E. C. Critica a su socio de gobierno por «presionar» al Principado para que agilice las obras; y los afectados cargan contra el regidor DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Miércoles, 12 julio 2017, 01:58

«Respeto la iniciativa pero considero que es una acción que no tiene recorrido ni necesidad, es un asunto que está siendo gestionado por la Consejería de Educación». Con estas palabras, en tono duro, despachó ayer el alcalde, el socialista Wenceslao López, la moción de Somos para que todos los grupos municipales constituyan una comisión de seguimiento con la que «presionar» al Principado para que el nuevo instituto de La Corredoria esté en funcionamiento en 2019, en lugar del año 2021, tal y como prevé el Principado.

Somos justificó que su propuesta era una demanda que la Plataforma de Afectados por el Instituto de La Corredoria (PAIES) hizo a todos los grupos municipales. Una plataforma que ayer advirtió al alcalde que «no olvidará fácilmente» si en este asunto se pone al lado del gobierno regional y no a favor de la ciudad de Oviedo.

El regidor quitó hierro a este distanciamiento con Somos: «Hay que tomar ese tipo de situaciones como normales» en los gobiernos plurales como el ovetense (compuesto por Somos, PSOE e IU), donde «algunos intentan visibilizarse, mantener su presencia». Sin embargo, insistió en que no está justificada la creación de un organismo nuevo. «El cauce adecuado son los consejos de distrito, donde están representados todos. Más comisiones no tienen sentido», zanjó.

El alcalde se desmarcó de Somos, y a la par culpó del retraso en el IES de La Corredoria al anterior gobierno local. «El Ayuntamiento tardó en disponer del terreno adecuado» para el instituto porque «el PP no hizo una previsión de uso del suelo para ese equipamiento», no modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y también tuvo rápida respuesta. El concejal Gerardo Antuña tachó a López de «escudero de Javier Fernández». «Los terrenos del instituto son de Sogepsa, si no pidieron reserva de suelo es un problema autonómico», respondió el popular.

López salió ayer en apoyo del Principado, justamente tras firmar un convenio de la Escuela de Asturianía con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien defendió que el Gobierno de Asturias realiza en La Corredoria «una inversión muy importante, de 8,7 millones de euros para 34 unidades educativas». Dicho esto, intentó calmar los ánimos de los afectados: «Si el instituto puede ser agilizado lo vamos a hacer, es un compromiso con el alcalde y una necesidad», reconoció. Tras el estudio geotécnico del terreno y la redacción del proyecto básico, avanzó, en septiembre de 2018 comenzaría la licitación.

Los vecinos, contrariados

La plataforma a favor del IES puso en entredicho esta fecha: «No nos fiamos porque nos han mentido ya muchas veces». «En la reunión hace un mes nos dijeron que no podían empezar antes, ahora parece que sí y creemos que esa fecha no asegura abrir el instituto el 2019-2020, tienen que empezar necesariamente antes», reclamaron.

Pero sobre todo la plataforma se mostró «sorprendida y contrariada» con el desmarque del alcalde a la citada comisión, máxime cuando recordaron que el PSOE había expresado «su total apoyo a cuantas iniciativas se pusiesen en marcha para defender la construcción del instituto». Lamenta que ahora el alcalde «haya incumplido su palabra» al salir «dando oxígeno a una Consejería de Educación que ha incumplido la palabra dada».

«Exigimos a Wenceslao López que su partido haga honor a la palabra dada y colabore», porque esperan que no esté «actuando en defensa de su partido por encima de los de su ciudad; eso en La Corredoria no lo vamos a olvidar fácilmente».

El alcalde se quedó solo ayer en su postura, que Somos prefirió no rebatir. Su otro socio de gobierno, Izquierda Unida, respalda la petición de la plataforma: «Desde el Ayuntamiento tenemos que canalizar las peticiones de los vecinos de La Corredoria, que reclaman justamente una solución urgente». La moción se debatirá hoy, de urgencia, en la Comisión de Educación.