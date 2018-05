El alcalde dice que no piensa en su posible candidatura Viernes, 18 mayo 2018, 03:50

Tras el respaldo de Adrián Barbón a que repita como candidato, Wenceslao López, prefirió ayer aplazar el debate y aseguró que no piensa en ello «ni un segundo, bastante yerba tengo en la tená», bromeó. López, al que Barbón le garantizó todo el apoyo del partido y el suyo propio si decide dar el paso de intentar repetir como candidato, sostuvo que no ha tomado ninguna decisión aún y que es pronto. Señaló que, si por él fuese, esa decisión no se tomaría hasta enero de 2019, pero admitió que es el partido el que debe de marcar el calendario para la elección de candidatos.

Aunque López aplace el debate, nadie duda en el partido de que finalmente optará a ser de nuevo candidato socialista a la Alcaldía.