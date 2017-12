El alcalde espera que un «milagro» acorte los plazos del nuevo instituto en La Corredoria El alcalde, Wenceslao López, ayer. / PABLO LORENZANA López cree que la inversión del Principado es «menos de la esperada» pero confía que se incluirán «los compromisos adquiridos» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 2 diciembre 2017, 01:03

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, espera un «milagro» para poder acortar los «plazos burocráticos» para la licitación y construcción del nuevo instituto de Educación Secundaria de La Corredoria. Así lo afirmó ayer a cuenta del anteproyecto de ley presupuestaria del Principado de Asturias para 2018 que se debate estos días en la Junta General y del que López espera, en su redacción definitiva, un «mayor compromiso» con el centro educativo.

El pasado miércoles se conocieron las inversiones previstas por el Principado para 2018 en Oviedo y la destinada para el nuevo instituto se limita a los 393.955 euros para la redacción del proyecto. Ni rastro de los 8,7 millones calculados para la ejecución material del centro educativo. Algo que a la Plataforma de Afectados por el IES de la Corredoria les sentó como «un jarro de agua fría».

Por otro lado, y en el tira y afloja con el Principado por corregir y aumentar los 10,4 millones de inversiones en Oviedo para el próximo año, López puso como ejemplo de la dificultad para ejecutar lo presupuestado en la administración que encabeza. «El ejemplo está en este propio Ayuntamiento, que tenemos partidas para hacer obras y después no se hacen. No porque no haya dinero, sino porque no hay proyectos o porque no hay tiempo para adjudicarlos», puntualizó el alcalde.

Sin embargo, lo presupuestado por el Principado para el IES de La Florida (1,6 millones), los accesos del HUCA desde la AS-II (4,4 millones) o los 68.000 euros para la planificación de El Cristo, se queda corto. «Es menos de lo que esperamos como Ayuntamiento», dijo el alcalde que confió -«estoy convencido», dijo- en «que este anteproyecto es una primera versión y que en la versión definitiva habrá cuestiones que estábamos negociando con el Principado» que se incluirán.

La semana pasada el alcalde y la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, se reunieron con el consejero del ramo, Fernando Lastra, para plantear soluciones a dos problemas de «seguridad» y «comunicaciones». Uno en Trubia, que precisa de dos actuaciones tanto en los accesos a Química del Nalón como en la AS-228 y otro en la rotonda de Luis Oliver, cuyas soluciones han quedado fuera del presupuesto. A ellos se refirió el alcalde, que dijo que «esos compromisos están ahí y estarán» pese a que no se han concretado a día de hoy.

Por otro lado, otra cuestión «importante» que quedó en el tintero de la redacción del presupuesto autonómico, por lo «simbólico» más que por «el importe», es la ausencia de la intervención en la capilla de La Cadellada. «Es una demanda para el barrio por el valor artístico y arquitectónico de la capilla. Tenemos que conseguir que exista -una partida- al margen de las palabras», explicó el regidor que apeló a al valor de los frescos de Paulino Vicente del templo para que acabe entrando en las cuentas.

Sin querer cargar demasiado las tintas contra el gobierno autonómico, López pidió no mirar con «luces cortas» la inversiones proyectadas, a la espera de que se incluya alguna de las demandadas por parte de la ciudad. «Invertir no es gastar. Es algo que queda», dijo el alcalde.