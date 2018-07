El alcalde de Oviedo destituye al jefe de la Policía Local tras perder su confianza «por múltiples hechos»

El alcalde, Wenceslao López, destituyó ayer al comisario principal de la Policía Local, José Manuel López, uno de los dos funcionarios investigados en el marco de la 'operación Enredadera' contra el presunto amaño de contratos relacionados con la seguridad vial y el tráfico. Lo hizo por decreto y no solo por la condición de investigado del jefe del servicio, sino por «múltiples hechos» sucedidos a lo largo de los últimos meses que «han rebosado el vaso» y acacabado por agotar «mi confianza en él», según expuso en una apresurada rueda de prensa convocada con apenas media hora de antelación.

El anuncio no puede considerarse una sorpresa, dada la situación creada tras los registros de la UDEF y los desencuentros del comisario con el concejal del área, Ricardo Fernández, pero sí chocante a menos de 24 horas de que el primer edil sostuviese lo contrario, que esa pérdida de confianza aún no se había producido. López justificó su aparente cambio de criterio en «una profunda y serena reflexión», pero, sobre todo, recalcó que le gusta más hacer que decir y «hacer antes de decir». El decreto de destitución se firmó minutos después de las diez de la mañana y después se comunicó a los interesados. De un lado, al nuevo comisario principal -«de manera transitoria hasta que se convoque la plaza», matizó el alcalde-, Luis Manuel García Pena y, también, al propio José Manuel López a través de una llamada telefónica. Una llamada a un número indeterminado, porque el teléfono del excomisario principal le fue decomisado por la UDEF el martes en el marco de la investigación de la 'operación Enredadera'.

El abogado de José Manuel López, Miguel Teijelo, expuso ayer en declaraciones a la agencia Efe, que «no es ni un cese disciplinario ni está separado de sus funciones», que su defendido «tiene una plaza en propiedad» y que estudiarán el decreto para decidir si procede interponer un recurso.

El decreto, en realidad, es un cambio de cromos. Ante la prolongada baja del número dos del escalafón, el alcalde promueve al número tres y jefe de la División Operativa, Luis Manuel García Pena, a comisario principal y deja este departamento al investigado Jose Manuel López, hoy de vacaciones. La destitución del cargo, aclaró el regidor, no conlleva la suspensión de empleo ni sueldo.

Razones

El alcalde insistió ayer en que «la pérdida de confianza» no se debe solo al estallido de la 'operación Enredadera' sino a «varios hechos que se han ido produciendo en estos últimos años» y comportamientos que se han ido agravando en los últimos meses y que suponen un daño a la imagen del servicio. López se refirió de pasada al caso del falso policía que, equipado con vestuario, emisora y placa de la propia Policía Local, fue detenido hace menos de un mes acusado de ser el autor de robos en viviendas y locales valiéndose del 'disfraz' a lo largo de los últimos tres años. Para el alcalde se trata de «un hecho importante, que ha dañado la imagen de la Policía Local». No es el único motivo. López habló de «descontrol en varias áreas de servicio a lo largo del tiempo, y también de dificultades y resistencias por parte del Jefe de la Policía Local a cumplir órdenes muy básicas, poniendo objeciones a asuntos como, por ejemplo, un curso de los nuevos policías». De hecho, las «resistencias» o el «descontrol» a los que aludió el regidor, traen de cabeza al concejal de Seguridad, Ricardo Fernández desde hace casi tres años. «Son hechos que se han ido acumulando y que dañan de forma clara al colectivo y eso ya no puedo permitirlo, abundó el primer edil, «no procede que comportamientos como el del jefe de la Policía Local dañen la imagen del colectivo».

El decreto no dice nada del otro investigado, el responsable del gabinete técnico de la Policía Local, aunque López admitió, en referencia a este, que «iremos analizando con tiempo y sosiego y rigor para tomar decisiones adicionales y tratar de mejorar la Policía Local, en base al cumplimiento de la ley». Un escenario en el que se baraja apartarle del área técnica en un primer momento y centralizar la redacción de pliegos y la contratación en el área de Interior, como ayer demandaron todos los sindicatos y como establecía la anterior Relación de Puestos de Trabajo, derogada este mandato para volver a dejar la contratación en manos de cada servicio.

«Sindicato del jefe»

López comunicó su decisión a los sindicatos minutos antes de su comparecencia ante la prensa y media hora antes de la anunciada por los representantes de estos trabajadores sobre el mismo asunto, lo que les llevó a revisar el comunicado conjunto esbozado el día anterior. De la revisión, se cayó SIPLA que llegó hasta la puerta de la sala de prensa, pero no compareció con el resto de sindicatos, alegando que discrepaba de algunos puntos. El comunicado pide que se centralice la contratación, reclama una investigación interna y una auditoría y tomar medidas para evitar que los investigados, valiéndose de su superioridad jerárquica, puedan perjudicar la investigación o tratar de inculpar «a otros trabajadores». SIPLA no lo vio oportuno. Hubo quien le gritó «sindicato del jefe».