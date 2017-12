«Al alcalde no le pedimos milagros, le pedimos justicia social», dice SOS Viejo Hospital

La Plataforma Vecinal SOS Viejo Hospital ha salido al paso a las declaraciones que realizó este lunes el alcalde de la ciudad. Wenceslao López aseguró entonces que «el equipo de gobierno está haciendo todo lo posible por tramitar urgentemente este equipamiento pero por mucha voluntad que tengamos nunca llega a alcanzar el poder de hacer milagros». Estas palabras no gustaron a los miembros de la plataforma que no dudaron ayer en contestar al regidor municipal. «No vamos a pedirle al alcalde milagros, le pedimos la justicia social que falta en el barrio», aseguró Juan Lapiaggi, miembro de la plataforma. Una justicia que pasa por la instalación «de inmediato» de los módulos que servirían de centro social improvisado en los terrenos del viejo HUCA, en El Cristo, a sabiendas que el de verdad, el comprometido por el Ayuntamiento dentro del plan para recuperar los terrenos del antiguo hospital, no estará listo este invierno. «Claramente no hay intención de hacerlo», aseguró Lapiaggi. Desde la plataforma también afearon las palabras del alcalde, en las que dijo que había escuchado a los vecinos de El Cristo «hasta el agotamiento». En este sentido, desde la Plataforma Vecinal SOS Viejo Hospital contestaron a López que «para esto está, para atendernos» porque «no pedimos nada para nosotros sino para la gente mayor del barrio».