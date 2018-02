«El alcalde no nos puede dejar un pufo ecológico como sería la Ronda Norte» El colectivo de vecinos y ecologistas ayer en la plaza del Ayuntamiento. / ALEX PIÑA Colectivos vecinales y ecologistas se concentran ante el Ayuntamiento para exigir un «no rotundo» a la vía de circunvalación CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 4 febrero 2018, 01:54

Un no «rotundo» a la Ronda Norte. Este fue el motivo por el que varios colectivos vecinales y ecologistas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento para «urgir» al alcalde a que defienda ante el ministro de Fomento, el próximo 13 de febrero, la negativa a la construcción de esta conexión. «No queremos Ronda Norte de ningún tipo, ni interna ni externa. A nadie se le ocurriría en Gijón por ejemplo, poner una autovía delante de la playa. Nosotros no tenemos playa, pero sí un pulmón verde que es el monte Naranco y nos parece una barbaridad esa opción», argumentó Pilar Alonso, secretaria de la asociación de vecinos La Centralilla, en Ciudad Naranco.

Conscientes de la reunión que mantendrá Wenceslao López con Íñigo de la Serna en Madrid, la representante vecinal apostó porque el alcalde le traslade la «mejor de las alternativas» a la Ronda Norte. «La salida a La Pixarra dejaría a Ciudad Naranco libre del 90 % del tráfico que nos atraviesa ahora. Sería una solución rápida, ecológica y económica», defendió Pilar Alonso.

Esta alternativa es la misma que presentaron, vía registro, a los tres grupos que conforman el gobierno municipal. Mañana también se la harán llegar al presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra.

Aumentar el tráfico en la AS II

La asociación de vecinos La Centralilla de Ciudad Naranco, SOS Viejo Huca, Todos Unidos por el Naranco y Ecologistas en Acción coincidieron en reseñar que el proyecto de la Ronda Norte tiene un objetivo «encubierto». Pilar Alonso, tesorera de la asociación La Centralilla, aseguró que «busca dar tráfico a la AS II» porque «es de peaje y la gente no lo sabe. Nosotros no pagamos físicamente, pero por cada coche que pasa por ahí paga el Principado». Según la responsable vecinal, si el proyecto de la Ronda Norte se materializa el tráfico rodado utilizaría esta vía para trasladarse al occidente. «En vez de coger la Ronda Sur cruzarían por la Ronda Norte pasando camiones pesados. El alcalde no nos puede dejar un pufo ecológico que sería más difícil de solventar que los económicos de Vill Magdalena», sentenció Alonso. La asociación que representa ya rechazó, en su día, el proyecto alternativo a la Ronda Norte presentado por la AMSO (Agrupación Municipal Socialista de Oviedo) para negociar con Fomento la creación de una circunvalación.