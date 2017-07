La AMSO gira a la izquierda López se dirige ayer a la asamblea de la AMSO-PSOE. / PIÑA «El PP ha dejado el Ayuntamiento plagado de minas que estarán apareciendo durante años», denuncia el secretario del PSOE | Wenceslao López dice que «ha llegado el momento de rechazar los escarceos neoliberales de algunos dirigentes socialistas» G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 14 julio 2017, 04:53

Es el signo de los tiempos. El alcalde y también secretario general de los socialistas ovetenses, Wenceslao López, lleva años insistiendo en que la situación política actual -la fragmentación del electorado, la polarización, la volatilidad- no es pasajera. Ayer insistió de nuevo en ello al presentar el informe de gestión de su ejecutiva a la asamblea de la agrupación, pero también en el nuevo rumbo del PSOE. El timón ha girado. «Ha llegado el momento en que el PSOE rechace definitivamente los escarceos neoliberales de algunos dirigentes socialistas», reza el informe elaborado por López y que ayer leyó a la militancia. La AMSO gira a la izquierda.

López expuso que «no es cuestión de aceptarlo o no, el cambio político ha llegado para quedarse, no hablamos de este o aquel partido político, sino de la forma de estar y de hacer la política, si no somos capaces de interpretarlo adecuadamente para administrarlo, nos llevara por delante con todas sus consecuencias». Asumió que parte de la crisis socialista es «resultado de no haber sabido escuchar ni dar respuesta a las demandas ciudadanas, reiteradas por la ciudadanía en la última década año tras año». Pero celebró que «por fin el inaceptable estado de excepción del PSOE ha sido liquidado desde la militancia, que de forma mayoritaria ha decidido retornar a nuestras raíces socialistas adaptadas al siglo XXI».

Municipal

Eso en lo general, porque en el ámbito local, López gobierna con esas formaciones «emergentes, que son resultado más del rechazo a lo que había que a la confianza que puedan generar respecto al futuro», y lo hace, en su opinión, de una manera que «es un referente de gobierno plural a nivel nacional» y en la que el PSOE «está liderando el gobierno de forma equilibrada, consiguiendo un total acuerdo en las decisiones de gobierno».

En el ecuador del mandato, la gestión, sostuvo, sigue marcada por la herencia del PP que «ha dejado el escenario municipal plagado de explosivas minas de efectos retardados que estarán apareciendo como hongos durante varios años». De hecho, buena parte del informe sobre el grupo municipal se dedica a repasar las medidas y acuerdos impulsados para minimizar desde el spa de Ciudad Naranco, al Calatrava o reconducir las 'tarjetas blue'. Pese a ello, «en condiciones nuevas, diferentes, complejas», defendió que «estamos realizando» un trabajo «honesto» contra el «resultado de 24 años de trabajo destructivo de lo público por parte del PP».

Con un calendario apretado, el congreso regional coincidirá con San Mateo y los compromisos de los militantes ovetenses con La Guinda, el mandato de López en la AMSO se acerca a su fin toda vez que anunció que no compatibilizaría su responsabilidad interna con el cargo de alcalde. No hay fechas, no hay nombres. Los habrá.