Dos años y medio por una estatua Reproducciones de la maqueta de la estatua de casal. / A. IGLESIAS La cuestación para la efigie de Tino Casal sigue sin recaudar el dinero necesario | «Estamos igual, nos cuesta mucho trabajo sacar esto adelante», reconoce el primo del cantante, que pide ayuda municipal DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Domingo, 15 abril 2018, 02:21

Casi dos años y medio después de que el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', anunciase que los ovetenses, por suscripción popular, le erigirían una estatua a su cantante más universal, Tino Casal, el homenaje dista mucho de hacerse realidad en la calle Palacio Valdés. De los 20.000 euros que la plataforma pro efigie requiere para costearla, apenas se han recaudado más de ocho mil.

«Estamos igual. Nos cuesta mucho trabajo poder sacar esto adelante», reconoce Víctor González Casal, primo del malogrado artista y uno de los impulsores del homenaje. «Intentamos por todos los medios no crear gastos al Ayuntamiento», asegura, pero ve imposible que la financiación sea cien por cien privada: «En una ocasión se intentó hacer la de Rufo y cuando iban por la mitad no pudieron más. 20.000 euros son muchas perras».

El pasado enero, la causa recibió un empujón con un concierto en el teatro Filarmónica con veintiocho actuaciones de músicos como Niti Colsa o Los de Siempre, pero no ha bastado. «El concierto estaba lleno de gente, pero empiezas a pagar el IVA, al Ayuntamiento, autores... te quedan cuatro perres», explica González. Así, la recaudación, se quedó en «mil y pico euros».

A estas alturas del año debería haberse celebrado ya la II edición de los Premios Nacionales de la Música Tino Casal, pero se está «en ello». «Teníamos el Campoamor esta vez», informa González, junto con «otra productora más con nosotros», pero les cambiaron la fecha a mayo y «no sé si podemos con ella, queríamos traer a gente muy importante pero están fuera». «Vale más posponerlo unos meses, y creemos que debe tener prioridad la estatua», valora el primo del cantante, que aspira a lograr la efigie para el vigesimoséptimo aniversario de la muerte de Tino, el día de San Mateo.

El también presidente del Laureado Coro 'Santiaguín' de Langreo ya no sabe qué hacer para que avance la cuestación. «Estoy todo el día con el tema, no soy capaz. Llevo siempre conmigo carteles de la plataforma ciudadana, en la que hay abogados, médicos, catedráticos y políticos que dan algo, pero es muy difícil», confiesa. Su gran esperanza es la ayuda pública: «A ver si el Ayuntamiento se estira». Pero 'Rivi', pese a haber aportado él mismo dinero, siempre se ha mostrado partidario de no ayudar hasta que la iniciativa popular haya avanzado más.

La estatua, que elaboran los hermanos Anselmo y Alfredo Iglesias, de la veterana firma Igless Principado, ya está preparada, pero, advierte González Casal, «tienen que comprar bronce» y «son muchos kilos» para recrear a Tino tal y como era en el videoclip de la inmortal 'Eloise'.

Por otro lado, Alfredo Velázquez-Riera, exsecretario de la Asociación Musical Carlos Jeannot y amigo personal de Casal, quiso llamar a «apoyar a la plataforma». Para el autor de la letra de 'El Carbayón' es preciso «relanzar el asunto de la estatua, dado que con el homenaje del teatro Filarmónica no alcanza, toda vez que el Ayuntamiento se niega a aportar cualquier ayuda económica».

Los interesados en participar en la cuestación popular pueden realizar su ingreso en la siguiente cuenta de Caja Rural: ES56 3059 0088 1028 7822 3011. También hay un 'crowdfunding' en internet.