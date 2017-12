Del antiguo HUCA al IES de La Corredoria

Agustín Iglesias Caunedo, portavoz del PP

Urbanismo

La ciudad se encuentra en una situación de parálisis y confrontación histórica. Se debe recuperar la buena gestión y la calidad de los servicios de los que siempre nos hemos sentido orgullosos. En concreto, el área de Licencias ahora mismo es un desastre. Está colapsada desde hace meses y parece que no hay visos de solución.

Infraestructuras

Seguimos sin planes concretos que resuelvan los puntos negros de movilidad en Oviedo, a pesar de que el equipo de gobierno ha llenado muchas páginas en los periódicos con sus proyectos. También sigue pendiente la recuperación del diálogo con los colectivos y por esta razón nos encontramos estos días con que el tripartido es incapaz de rectificar el nuevo sistema de descansos del sector del taxi cuando esta medida perjudica a muchos.

Cultura

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) está a la deriva y la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) se encuentra en peligro de extinción desde hace meses y sin una solución.

Gestión

(El concejal no hace referencia a ningún tema de Educación y por eso se sustituye por Gestión). El panorama que se nos presenta para 2018 es muy poco halagüeño. El equipo de gobierno está desbordado por su falta de gestión continuada y no solo no hay nada nuevo que aportar desde que hicimos este balance en diciembre de 2016, sino que ahora se notan los efectos de un mandato con descontrol dejadez, falta de rigor y falta de organización.

Economía

Las cuentas siguen sin llegar a tiempo y vamos a empezar otro año más con una prórroga presupuestaria. No existe promoción de la actividad económica que genera empleo y hay una política de castigar a los empresarios y de hacer la ciudad menos atractiva. Tampoco está definido su modelo de ciudad, ya que no conocemos los objetivos que tienen ni cómo es el Oviedo que quieren preparar para el futuro.