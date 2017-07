Antuña: «Del Páramo miente, que acuse con datos» Martes, 11 julio 2017, 00:43

Continúa el cruce de acusaciones entre el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, y el concejal de Urbanismo, Ignacio del Páramo, a cuenta del estudio sobre el ruido en la ciudad. Ayer, Antuña fue contundente: «Del Páramo miente». Entiende el edil de la oposición que la reducción del 60% de los sonidos molestos en Oviedo en los últimos cinco años se debe a la acción del anterior equipo de gobierno y no a que no se estaba midiendo inadecuadamente, como aseguró el titular de Urbanismo: «Parece que el concejal desconoce que los aforos de la A-66 (...) cuentan coches, no miden ruidos». Antuña valoró que el tripartito se dedica únicamente a la «improvisación» y que sus «medidas estrella», como la modificación del PGOU o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, «son un ejemplo de fracaso».