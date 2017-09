«Hay que aprender a adaptarse a un mundo que cambia constantemente»

Josef Ajram (Barcelona, 1978) aparece con su último libro bajo el brazo, 'Social trading para dummies', con el que pretende explicar los rudimentos de las operaciones en la «bolsa 3.0». Viene andando, tranquilo, pero como no puede separar su faceta profesional del deporte pronto confiesa que «esta mañana -por la de ayer- he subido el Naranco con la bici, además con este día que hace». Adelanta, también, que la gira de presentación del manual que ha escrito junto al experto Raza Pérez le trae desde Bilbao y le llevará a recorrer un buen puñado de capitales españolas tras su paso por el hotel Ayre. Entre manos tiene un par de retos ciclistas como «unir Barcelona con Madrid en dos etapas».

-¿Qué es el 'social trading'?

-Es un producto de gestión que intenta poner en común a 'top traders' con sus 'followers'. Ir un paso más allá para las personas que quieran un poco más de riesgo. El social trading permite que hagan muchas operaciones en un día.

-¿Cómo funciona?

-El 'broker' te ofrece una serie de 'top traders' y se genera así una red social. Los clientes seleccionan, por ejemplo, a uno que opera en Alemania, a este otro que opera en España, en Inglaterra. Cada vez que uno de estos tres realiza una operación se le replica automáticamente al cliente.

-¿Qué se van a encontrar los lectores en el libro?

-Una explicación detallada de las variables que han de tener en cuenta en el momento de seleccionar a un 'top trader'. Es uno de los métodos de gestión más transparentes que hay porque en todo momento sabes qué operación va a realizar esa persona.

-Esto sería imposible sin las nuevas tecnologías.

-Imposible. Esto es la bolsa 3.0. La uno sería la de los corros y los gritos, la dos la de Internet y la tres es esta en la que cualquier persona del mundo puede hacerte decenas o cientos de operaciones en un año sin tú tomar una decisión.

-Hace falta mucha confianza.

-Eso es lo que explicamos en el libro: qué variables hay que contemplar en una persona para tener esa confianza y poder estar tranquilo, saber que ese tío no te la va a liar y no solo guiarnos por la rentabilidad.

-En la bolsa o subes o bajas, pero en la vida hay matices, ¿cómo pasa de una cosa inmediata a un ultramaratón?

-De ser muy arriesgado y tomar decisiones rápidas en el mundo de la bolsa luego soy un tío muy tranquilo. Hoy que he subido al Naranco un chico me preguntaba que qué me gustaba hacer en casa. Y le he dicho que nada. Me gusta estar con mi familia y tener algo estable y disfrutar de ellos.

-Algo que destacan en el libro es que no hay que dejar de aprender.

-Estamos en un mundo en el que pasan cosas constantemente. El 'Brexit', un tío como Trump presidente o movimientos sociales como Podemos o el independentismo catalán. Debes conocer constantes escenarios que sin precedentes y ver cómo se comportan profesional y personalmente.