Asotaxi aprueba el sistema de descansos con una «amplia» mayoría Los taxistas durante la reunión en el centro social de Ciudad Naranco. / MARIO ROJAS El 70% de los socios aprueba el sistema de libranzas; hoy por la tarde será la Federación Asturiana del Taxi la que vote la medida R. A. OVIEDO. Martes, 16 enero 2018, 02:16

El sistema de descansos negociado por el Ayuntamiento y los taxistas dio ayer un paso más para su implantación. La Asociación de Empresarios de Autotaxi aprobó ayer con una «amplia» mayoría el último modelo consesuado: 20 o 21 vehículos librarán cada día de lunes a viernes y 103 o 104 lo harán cada jornada del fin de semana.

A pesar de este apoyo, Manuel Arnaldo lamentó ayer que sea la administración local quien elija cuándo quieren librar los conductores: «Estamos en contra de que nos impongan cuándo tenemos que parar los vehículos, ya que somos autónomos», señaló Arnaldo después de la reunión que este sindicato que tuvo lugar en el centro social de Ciudad Naranco.

El siguiente paso para que este sistema de libranzas sea aprobado es que la Federación Asturiana del Taxi vote a favor de esta medida en la reunión que esta tarde se celebrará en el centro social La Lila; a continuación, el edil de Seguridad Ciudana, Ricardo Fernández, convocará una reunión para «empezar a aplicar este sistema».

«Hay hasta mañana para que los conductores digan si apoyan este acuerdo. Nosotros ya lo hemos hecho con el 70% de los votos y si todo va bien será el concejal el que diga cuándo quiere que esta medida entre en vigor», añadió Arnaldo.

Apoyo tras las críticas

El apoyo que ahora tiene este modelo de descansos contrasta con las críticas de hace un mes. El edil de Seguridad Ciudadana presentó a mediados de diciembre una organización compuesta por siete grupos de 45 licencias cada uno. Es decir, cada día de la semana descansaría 45 vehículos. Este planteamiento no gustó a los profesionales del sector. Argumentaban que los días que los niños tengan clase y que llueva no habría coches suficientes en las calles, sin embargo los fines de semana no habría clientes para todos. Señalaban además que esta medida se tomó de manera unilateral y temían perder empleos.

Ante esta situación, tanto Autotaxi como la Federación Asturiana del Taxi amenazaron con llevar este tema a los tribunales, sin embargo la semana pasada hubo un principio de acuerdo. Tras el pleno, los conductores se reunieron con el edil socialista varias horas. Ambos sectores llegaron a un consenso y ahora este planteamiento está siendo votado por cada conductor.