La Audiencia condena a 26 años de cárcel al asesino de la joven Karla Pérez

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia es todo lo contrario de las que han sacado a miles de personas a protestar contra el fallo de 'La Manada' o, más recientemente, contra el auto que ha puesto en libertad, hasta que decida el Supremo, a los agresores. «Abdelwahid Aghbalou causó la muerte de Karla Pérez Morales por el hecho de ser mujer y culminando un acto de dominio y superioridad, minusvalorando su libertad a decidir poner fin a su relación y tras controlar su vida» y aislarla de «su entorno familiar y social», dice el fallo del que es ponente el magistrado Javier Domínguez Begega, que condena a 25 años al joven de nacionalidad marroquí por asesinato y a otro más por romper la orden que le obligaba a no acercarse a Karla Pérez.

El asesinato de la joven conmocionó a la sociedad ovetense y a la melillense en el verano de 2016. La joven, natural de Ecuador pero con nacionalidad española y residente en Ciudad Naranco, tenía 22 años y una orden de alejamiento de su asesino y expareja cuando fue estrangulada en presencia del hijo de ambos, un bebé de tan solo diez meses en una zona apartada, con escasa iluminación y reservado a militares, conocido como las Casetas de la Hípica. Según la Audiencia, en ese lugar se produjo una fuerte discusión entre la joven y el que había sido su pareja durante un año y padre del bebé. Fruto de esa discusión, Abdelwahid Aghbalou, «con evidente intención de terminar con la vida de Karla y aprovechando que la misma se había girado y le daba la espalda», la agarró «por el cuello fuertemente». Y no la soltó «hasta que se aseguró de que la chica no respiraba», dice el fallo en contra de las tesis de la defensa que trataba de demostrar que se trataba de un caso de homicidio por imprudencia, ya que la joven aún estaría viva cuando el hoy condenado, dejó el lugar de los hechos. No lo cree así la Audiencia que reslata que en algún momento entre las 5.36 y las 5.38 de la madrugada de aquel 9 de julio, Abdelwahid Aghbalou se dio a la fuga llevándose al bebé de ambos.

El fallo también considera probado que, incluso tras la ruptura de su relación, Abdelwahid Aghbalou ejerció «una posición de dominio absoluto» sobre la víctima a la que controlaba con «mensajes y llamadas». De ese modo, logró convencerla para que viajase a Melilla, donde se encontrarían sin comunicarlo a ningún pariente o amigo.

El pasado día 6, el jurado popular ya había declarado culpable al joven marroquí del asesinato. En cuanto al mismo, Begega considera que el condenado lo cometió «concurriendo las circunstancias agravantes de parentesco, discriminación por razón de género y aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo que debilitan la defensa del ofendido o faciliten la impunidad». Aparte, le impone otro año de reclusión mayor por haber quebrantado la orden de alejamiento que había dictado un juzgado ovetense en marzo de 2016 tras haberle hallado culpable de un delito de violencia de género (lesiones) a su expareja, conducta que conllevó además su expulsión del territorio español.

La sentencia también dispone que sea privado de la patria potestad de su hijo. De la tutela del niño se llevan haciendo cargo el hermano y la cuñada de la víctima desde el asesinato de Karla P. a manos de su expareja. También le prohibe aproximarse y comunicarse con los padres de la víctima, así como con el hermano de aquella y su cuñada, y con el niño. Se le prohíbe asimismo residir en Asturias, además del lugar donde viven el hermano y la cuñada de la víctima.

Finalmente la sentencia obliga al autor del crimen a indemnizar a su hijo con 200.000 euros. Los padres de la víctima recibirán 60.000 euros cada uno y el hermano, 26.000. De esta forma, el condenado deberá abonar en total 346.000 euros en concepto de indemnizaciones.