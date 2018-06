La Audiencia ratifica la absolución de dos médicos acusados de una muerte de un paciente por gripe A

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ratificado la absolución, que en su día dictaminó el Juzgado de lo Penal número 2 en noviembre de 2017, de los dos médicos acusados de un homicidio por imprudencia por la muerte de un ovetense de 36 años, J. A. A., a consecuencia de la gripe A, en febrero de 2014. Se enfrentaban a una pena de cárcel de cuatro años, a seis de inhabilitación profesional y al pago de una indemnización a la madre de la víctima de 100.000 euros.

La absolución de los facultativos por el Penal 2 fue recurrida tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular. Sin embargo, la Audiencia Provincial de confirmó en todos sus puntos la plena absolución de los dos médicos.

La resolución de la Audiencia recoge que «la causa final de la muerte no fue la gripe A, sino una serie de complicaciones ulteriores que llevaron a una sobreinfección bacteriana, sepsis y fallo multiorgánico».

Según los hechos que recoge la sentencia, J. A. A. acudió al ambulatorio de La Ería aquejado de catarro y dolor de cabeza, para los cuales la médica que lo atendió le recetó paracetamol e ibuprofeno tras diagnosticarle una gripe leve.

Tres días después, no mejoraba y la madre de la víctima volvió a llamar al consultorio. Al empeorar los síntomas, la madre del fallecido continuó llamando en varias ocasiones a los servicios de emergencia pero no se presentó en urgencias del HUCA hasta las once de la noche. Quedó ingresado por gripe A pero la muerte se debió a una serie de complicaciones.