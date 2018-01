La Audiencia suspende el juicio a la mujer acusada de maltratar a su hijo de 10 años La defensa de la madre presentó un recurso para que la vista oral se celebrara en un juzgado de lo penal J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 24 enero 2018, 03:13

La vista oral del juicio a la mujer acusada de maltratar a su hijo de 10 años en Oviedo y para la que la Fiscalía solicita dos años de prisión, no se llegó a celebrar ayer como estaba previsto. La defensa de la procesada había presentado un recurso ante la Audiencia Provincial al considerar que el tribunal no era el adecuado para juzgar los hechos imputados. La Audiencia también lo entendió así y remitió el asunto a una instancia inferior, a un juzgado de lo penal, según confirmó el Ministerio Público.

Todavía no hay señalamiento para la nueva vista en un juicio en el que el Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, en diversas ocasiones desde las Navidades de 2015, reaccionó de forma violenta cuando consideraba que su hijo, de 10 años, no hacía lo que ella quería o no se comportaba en la forma en la que a ella le parecía correcta.

En el escrito de acusación, la Fiscalía afirma que en el verano de 2016, como el menor no se quería poner el pijama para ir a la cama, la acusada reaccionó de forma violenta, corriendo el niño hacia su habitación. La madre lo siguió y, al alcanzarlo, lo cogió fuertemente por el cuello. Tuvo que intervenir el marido de la acusada y padre del menor, «alertado por los gritos del niño».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita para la mujer dos años de prisión y prohibición de aproximarse al niño a menos de 300 metros durante seis años.