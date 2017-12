Una inundación arrasa el archivo de Legaspi

Una avería en la acometida causó una inundación en el sótano del local de la Delegación de Misiones del Arzobispado, situado en la calle del Rosal. Resultaron dañadas la caldera, una capilla y multitud de fotografías, documentos y recuerdos de las labores de la Iglesia asturiana en África y América -Burundi, Ghana, Guatemala...- desde 1958 hasta 2004. Casi medio siglo de historia que recopiló y legó el exdelegado de Misiones, Luis Legaspi, fallecido en abril. El archivo iba a ser examinado para ordenarlo justo cuando el agua lo invadió.

Los bomberos estuvieron achicando con varias bombas durante cuatro horas, desde las 10.30 horas hasta casi las tres de la tarde. La secretaria de la delegación, Teresa Villar, relató que al llegar ya la esperaban los vecinos -que estaban sin agua- para alertarla del desastre. «Está todo flotando», señalaba a este diario después con la linterna del móvil, pues el local se quedó sin luz. «Qué desesperación, estaba todo el archivo abajo. Se salvó lo de Benin, que lo dejé aquí arriba», comentaba mientras intentaba rescatar algunas fotos mojadas. El agua, relató, llegó «hasta el tercer peldaño subiendo desde el primer descansillo».

«Todo lo relativo a los archivos estaba abajo. No sé lo que podemos recuperar, si los deshumidificadores industriales nos permitirán salvar algo», explicaba, apesadumbrado, el actual delegado, Pedro Tardón. «Ha reventado un muro, no sabemos si está así desde el sábado o desde el domingo. Los bomberos sacaron el agua pero hay que limpiar y tiene que venir el perito. No nos dio tiempo a mirar la documentación de don Luis, estaba sin clasificar. Es impresionante», abundó.

Tardón y Villar continuaron atendiendo ayer en el despacho, gracias a una pequeña luz, para ocuparse de la campaña de infancia misionera.