Ayudas para las bibliotecas escolares

El Grupo Municipal de Ciudadanos propuso ayer que el Ayuntamiento de Oviedo retome las subvenciones que hasta ahora se destinaban a los colegios públicos y concertados para la adquisición de fondos bibliográficos. En un comunicado remitido a los medios, explica que considera «necesario que se retomen estas ayudas que recibían los colegios del municipio para renovar y actualizar los libros de sus bibliotecas».

Su reivindicación, que elevará a moción en la próxima comisión de Educación para que la concejalía retome las ayudas, coincide con la celebración de la vigesimoquinta edición de la feria LibrOviedo. Entiende que, además de potenciar las bibliotecas escolares, la iniciativa serviría, al mismo tiempo, como «una buena forma de apoyar a las librerías y al pequeño comercio que no está pasando un buen momento en cuanto a ventas de libros».

Ciudadanos denuncia, asimismo, que esas subvenciones que recibían los colegios de la ciudad para la adquisición y actualización de los fondos bibliográficos de sus bibliotecas no se están dando desde hace años, «a pesar de que las ayudas siguen constando en la propia web municipal».

Señala que la página municipal, en su apartado de Educación, hace referencia a estas subvenciones pese a que se han eliminado del presupuesto. «Durante cada curso escolar el Ayuntamiento concede una subvención igual a los colegios públicos y privados concertados con destino a la dotación de sus respectivas bibliotecas y fondos bibliográficos. La adquisición de los materiales bibliográficos es realizada por el propio centro», reza la web del Consistorio.

Consciente de que el Ayuntamiento ha retirado la línea de aportaciones y no se están otorgando desde hace tiempo, el edil Luis Zaragoza afirmó que «lo que no tiene sentido es que la propia web del Ayuntamiento siga manteniendo esa información incorrecta, esas subvenciones ya no se están dando».

Otros beneficios

«Desde Ciudadanos consideramos que sería muy positivo retomar estas pequeñas aportaciones a las bibliotecas escolares para que renueven y actualicen sus fondos bibliográficos de acuerdo con sus currículos», añadió el concejal que cree que, de esta manera, el municipio lograría varios objetivos en cuanto a educación se refiere. «Conseguiríamos mejorar la calidad educativa de los centros escolares, dotar de valor añadido a las bibliotecas que usan los alumnos y, a su vez, apoyar a librerías y pequeños comerciantes que están sufriendo los estragos de la crisis de ventas de libros», explicó el edil Luis Zaragoza.