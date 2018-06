Ponga espera «algún resquicio» para atender a las familias sin ayudas para la pobreza La concejala reconoce que las peticiones sobrepasaron sus expectativas agotando el presupuesto y el PP le pide explicaciones D. LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 23 junio 2018, 02:43

«Es algo que me preocupa y le he pedido a los técnicos» alguna salida, de forma que «si hay algún resquicio, así se hará». Así respondió ayer la concejala de Servicios Sociales, Marisa Ponga, a las quejas de la plataforma de familias afectadas por la falta de presupuesto para conceder las ayudas municipales de 700 euros a la pobreza que se convocaron el pasado septiembre a todas las familias con derecho a ello.

Las subvenciones, de carácter «complementario» a otras prestaciones como el salario social o las becas de comedor, subrayó Ponga, repartieron «casi un millón de euros» entre 1.409 familias, pero dejaron fuera a 357 que, cumpliendo los requisitos para obtenerlas, se quedaron en lista de espera por la falta de un presupuesto mayor.

La concejala reconoció que la situación les ha sobrepasado. La de septiembre, la segunda convocatoria que se hacía, preveía un aumento de la demanda, pero «hubo un incremento de peticiones y no hemos podido llegar a todas las familias». En la primera ocasión, pudieron resolver la papeleta con una modificación presupuestaria, pero esta vez, según Ponga, «no me admitieron técnicamente esta vía y me pidieron determinar la ampliación». Por ello, anunció, «estamos trabajando en la tercera convocatoria y nos adaptaremos a la realidad».

Defendiéndose de las críticas de falta de disposición por parte de la plataforma de afectados, que ha empezado a recoger firmas para reclamar las ayudas, la concejala aseguró que «todo el mundo sabe dónde está mi despacho, estoy en disposición de recibir siempre». Además, aseguró, «si hay alguna necesidad puntual» por parte de las familias en espera, por una situación de urgencia, les indicó «que vayan a las UTS (Unidades de Trabajo Social) y se estudiará». «No hay desatención de nadie», concluyó.

Por su parte, el PP ha presentado una moción para que el Ayuntamiento «lleve a cabo las medidas necesarias, a la mayor brevedad posible», para que estas familias, que «tienen derecho», puedan también beneficiarse de las ayudas. «Ante las declaraciones de la edil Marisa Ponga afirmando que están trabajando para solucionar la situación, queremos saber cómo lo va a hacer, cuándo y a cargo de qué partida económica», exigió la concejala del PP Belén Fernández Acevedo.