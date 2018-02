El Ayuntamiento tiene aprovechamientos urbanísticos por 25 millones de euros La atonía del sector lleva sin embargo las previsiones de ingresos a la baja: a apenas 264.000 euros este año GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 3 febrero 2018, 01:42

Cuando les digan que se ha acabado la crisis, que vuelve el ladrillo, que el mercado se anima no se lo tomen en serio: los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento no se lo creen. En estos momentos, el Consistorio tiene suelos y aprovechamientos realizables para este año -cedidos ya o en la última fase de tramitación- por valor de casi 25 millones de euros. Un dinero que vendría muy bien para financiar inversiones o políticas de vivienda, sin embargo el informe de Urbanismo para la Oficina Presupuestaria aconseja no hacer el cuento de la lechera. La arquitecta Pilar García comienza destacando que la parálisis sigue siendo la nota dominante en el sector de la promoción, como refleja «el exiguo número de ámbitos de gestión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo que en estos momentos prosiguen su tramitación con cierta continuidad», ni siquiera sumados aquellos en manos de entidades financieras que, «como titulares mayoritarios de los suelos, retoman su desarrollo».

De ese «exiguo número», conviene tener solo en cuenta aquellos que por su estado de tramitación o características particulares «se presume que puedan finalizar la fase de equidistribución en ese ejercicio», 2018, y aquellos en los que el Ayuntamiento ya resultó adjudicatario de parcelas que aún no han sido enajenadas. Con esos parámetros, el Ayuntamiento dispone de suelos listos o casi listos para vender por los citados 25 millones de euros, pero el Ayuntamiento solo prevé ingresar, en realidad, 264.000 euros.

El informe de la arquitecta está lleno de advertencias. La más obvia es que las previsiones son casi idénticas a las de 2017, signo de que el año pasado no se cumplieron, pero también recuerda que la crisis «ha ralentizando el desarrollo de las actuaciones» y que, además, los problemas se multiplican en las últimas fases de la tramitación «a medida que el proceso urbanístico exige garantías económicas, como avales, o desembolsos importantes para los promotores, como expropiaciones que generan intereses de demora, llegando a paralizarse la tramitación en las últimas fases, incluso presentándose solicitudes de desistimiento».

Más información 28 parcelas sin vender del polígono de Olloniego

A precio de protegida

Los cálculos para determinar el valor de las parcelas y los aprovechamientos se hacen, de acuerdo con la legislación vigente, tomando como referencia el precio de la vivienda de protección de régimen general, incluso aunque los suelos estén reservados para pisos de precio libre. Es el caso de la Unidad de Gestión de Monte Cerrao 1, en el borde con la avenida de El Cristo, y cuyo aprovechamiento para el Ayuntamiento se valora en 51.000 euros, aunque tampoco hay muchas esperanzas: todos los ingresos previstos por el 10% de cesión municipal ascienden a 1.000 euros este año.

El Ayuntamiento tendría más margen en teoría en los ámbitos en los que ya se le ha adjudicado algunas de las parcelas en los proyectos de compensación . En Colloto-Ciudad Jardín dispone de dos lotes edificables que suman una superficie construible de 17.111 metros cuadrados, para unos 170 pisos, y valorados en 3 millones de euros. Pero su venta no le parece factible a la funcionaria este año.

El Ayuntamiento también está a las puertas de obtener unos 8.646 metros cuadrados en la Unidad de Gestión Cerdeño Industrial. Apurando podrían sumarse suelos en Vaqueros La Estrecha y Manjoya-Cabornio (AU-MCA), con un aprovechamiento de 24.495 metros cuadrados, que también se valoran descontando los costes de urbanización, en casi 5 millones de euros.

Adjudicadas

Además, el Ayuntamiento cuenta con otras parcelas ya adjudicadas y pendientes de enajenar en Los Reyes o en los planes especiales de El Monticu y Prados de La Fuente, en el ámbito urbanizable de La Lloral y en el PP-5 (Las Campas-Paniceres) que suman una superficie edificable de casi 56.000 metros cuadrados y se valoran en 9,65 millones de euros.

No cuenten con ello. Todas las previsiones de ingresos por el patrimonio municipal de suelo para este año se quedan en 264.000 euros.