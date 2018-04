El Ayuntamiento encarga una tasación de la marca del Real Oviedo para revenderla al club Joaquín del Olmo, César Martín, Jorge Menéndez Vallina, Manuel Paredes y Fernando Corral a su llegada al Ayuntamiento. / PIÑA El alcalde admite que el club no puede esperar por los ritmos municipales para algunas obras y promete mejorar la comunicación GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Jueves, 26 abril 2018, 03:38

El Ayuntamiento quiere vender las marcas del Real Oviedo y el club quiere comprarlas. En el mundo del libre mercado el problema es peliagudo y, de hecho, al año pasado ambas partes no encontraron otra solución que prorrogar tácitamente el convenio por el que Gabino de Lorenzo puso tres millones de euros municipales en las arcas del club carbayón en 2009 y que la gestión de aquella directiva se encargó de engullir. Ayer, el alcalde, Wenceslao López, se comprometió a «facilitar» la operación de recompra en una reunión con la directiva del club azul.

Lo malo es el precio. El que pagó el Ayuntamiento en su día no tenía nada que ver con el valor de las marcas. El club estaba en una situación financiera terminal, solo disimulada tasando El Requexón a precio de chalé en primera línea de playa. Entonces, ¿cuánto valen? El Ayuntamiento ha encargado una valoración a una consultora. «Quieren comprar y nosotros vender, pero necesitamos saber cuánto valen», explicó la edil de Patrimonio, Cristina Pontón, «¿qué va a pasar?, hay que esperar a que tengamos la valoración», agregó.

«Queremos que la marca vuelva a ser nuestra, dependerá de cuánto cuesta y cómo lo hacemos», explicó Jorge Menéndez Vallina, presidente del Real Oviedo. La entidad estaría dispuesta a recomprar las marcas, pero no a cualquier precio, abundaron fuentes del club, que también ha pedido una tasación propia. Una cifra próxima a aquel dinero que engulló la gestión de Alberto González podría facilitar el acuerdo.

La reunión, ayer, entre ambas partes podía haber sido tensa. Fue larga. Casi dos horas y media se vieron las caras la directiva del Real Oviedo y el equipo de gobierno municipal. A la salida, ambas partes dejaron en «problemas de comunicación» la distancia abierta a cuenta de las obras sin licencia ejecutadas por la entidad azul en el Carlos Tartiere, de propiedad municipal, e hicieron votos para que no se repitan en el futuro.

El alcalde habló de problemas de comunicación internos, que se pueden traducir en que las solicitudes de obra que presentó el Real Oviedo por registro no llegaron al departamento correspondiente o, cuando lo hicieron, no encontraron al otro lado funcionaria que los informase. «Trabajamos a ritmos distintos», expuso López, dado que «algunas cosas que urgen nos llevarían un mínimo de seis meses y Real Oviedo no puede esperar en algún caso por nosotros». El primer edil, que la semana pasada sostuvo que el Oviedo tenía que «acostumbrarse a pedir permiso para hacer obras», abrió la posibilidad de reformar el convenio de cesión del estadio para que algunas de ellas puedan ser gestionadas directamente por el club. Pero eso será el futuro, de momento toca «mejorar esa comunicación» para evitar tener que hacer requerimientos al Real Oviedo de documentación que fue presentada a través del registro telemático.

Tensi y mantenimiento

El equipo de gobierno confirmó su compromiso de invertir este año otro medio millón de euros en el estadio. Unas obras que se centrarían en reparaciones estructurales, principalmente en la cubierta de las tribunas que, después de casi dos décadas sin mantenimiento, ha perdido tornillería y estabilidad.

También, a «estudiar mejoras» en los campos de fútbol Tensi, que utilizan las categorías inferiores del Real Oviedo. Una de las que más prisa le corre al club es abrir una cafetería que dé servicio a las familias. El alcalde Wenceslao López se comprometió a estudiarlo.