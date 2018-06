El Ayuntamiento de Oviedo se niega a controlar la inspección de edificios por falta de personal El conocido edificio de La Cúpula, en Uría, en el que ordenó actuar el Ayuntamiento por un problema de caída de cascotes. / ALEX PIÑA Deja su cumplimiento en manos del Principado ante la carencia de recursos en el área de Urbanismo JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018, 03:30

«Si no existe obligación, no existe infracción. Si no existe obligación, no cabe exigir su cumplimiento». Así argumenta el informe de los servicios jurídicos del área de Urbanismo los motivos por los que el Consistorio se niega a iniciar los trámites sancionadores contra los propietarios de inmuebles de más de cincuenta años que, en teoría, deberían realizar y presentar el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) a partir de mañana.

Las razones jurídicas a las que se sujeta la providencia municipal, a la que ha tenido acceso este diario, se retrotraen «a la anticonstitucionalidad de la norma estatal», recurrida y tumbada parcialmente por varias sentencias del tribunal de garantías, y a que, a día de hoy, Oviedo no cuenta con una ordenanza que regule la inspección de los edificios que en junio de 2013 tuvieran más de cincuenta años.

Sin embargo, la motivación del texto, y por qué Urbanismo se declara insumiso del decreto regional que regula la inspección, es la falta de personal y la carencia de recursos para asumir más carga de trabajo en un área de por sí saturada. Deja entrever, en este sentido, que si el Principado dotara al Ayuntamiento con lo necesario para hacerse cargo de lo que la ley le confiere en materia de conservación, comenzaría los trámites y levantaría el cepo a la aplicación de las sanciones.

El resquicio legal que creen haber encontrado los servicios jurídicos municipales para negarse a controlar el proceso deja ahora en manos del Principado su aplicación, dudando, incluso, de que el Ayuntamiento pueda actuar contra los propietarios que no entreguen los informes. «La presentación del IEE no es una obligación salvo que así se establezca en las ordenanzas municipales», señala el informe.

La providencia fue trasladada el pasado día 20 a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales «con objeto de deslindar con claridad el ámbito de competencia municipal». Asimismo, Urbanismo adjuntó un anexo con el censo, extraído del catastro, en el que se detallan los 1.853 edificios que se levantaron en Oviedo en 1967 y con anterioridad y que son susceptibles de contratar el citado informe de evaluación.

De esta manera, creen los jurídicos que se cumple con la «colaboración interadministrativa» pasando la pelota de la «información solicitada por los ciudadanos» y las obligaciones que de esta se derivan a la administración autonómica de la que procede su exigencia.

El informe, además, deja algunas perlas acerca de la convenencia del decreto que obligará a partir de mañana a, por ejemplo, examinar 1.231 edificios en Avilés y 2.001 en Gijón. «El establecimiento de una obligación para los particulares implica el establecimiento de obligaciones para las administraciones», recalcan los abogados municipales que se arrogan todas las competencias que la legislación otorga a las entidades locales en materias de Urbanismo. Sin ir más lejos, el mismo área denegó en las últimas fechas una licencia de actividad a una factoría, sin entrar en el fondo de su idoneidad, simplemente por no cumplir lo establecido en el actual Plan General de Ordenación.

Y con algo de ironía, se descuelgan al tiempo al afirmar que no se cuestiona la competencia autonómica en la materia ni «sobre la adecuación de la técnica legislativa elegida (decreto) para regular esta materia», citando la ley autonómica en materia urbanística que afirma que «los concejos podrán imponer a los propietarios la obligación de presentar cada cinco años un informe sobre el estado de los edificios».