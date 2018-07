El Ayuntamiento de Oviedo evaluará si mantiene la confianza en el jefe de la Policía tras la investigación Pablo Lorenzana EUROPA PRESS Jueves, 5 julio 2018, 16:39

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado este jueves que el equipo de Gobierno tendrá que evaluar en qué medida mantiene el nivel de confianza en el comisario y Jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, investigado en la trama de 'Enredadera'. El cargo, que es de libre designación, supone que el nivel de confianza sea «determinante».

Al ser preguntado por los medios, el regidor ha explicado que con la información que tiene el consistorio no es posible tomar ese tipo de decisiones. «Cuando veamos que ese nivel de confianza no es suficiente será el momento de tomar decisiones. No puedo avanzar más», ha explicado. Además, el alcalde de Oviedo ha reconocido que no ha habido comunicación entre él y el comisario.

En la 'Operación Enredadera', que investiga posibles irregularidades en la contratación de aplicaciones de tráfico desde el año 2010, la información intervenida por la UDEF en Oviedo ha sido, según el alcalde, «escasa». A nivel de contratos, solo ha aparecido uno «de finales de 2014» y, a nivel de ofertas, según el regidor, aparecía alguna empresa en concurso, pero a la que al final no le fue adjudicada.

Respecto a las discrepancias surgidas entre el PSOE y Somos Oviedo, cuando estos últimos realizaron unas manifestaciones tras una rueda de prensa del alcalde socialista, en las que solicitaban que el Ayuntamiento se personase en la causa penal abierta por la supuesta trama de contratos amañados, Wenceslao López ha advertido que las investigaciones las está realizando el equipo que mayor nivel de especialización tiene en la materia.

«Dudo mucho que cualquier otra investigación a nivel municipal sobre este asunto sea legalmente posible, ya que hay un secreto de sumario. Estaríamos ante una confrontación de competencias con la UDEF», ha asegurado.