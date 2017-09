Azúcar contra el agua mateína Otero en plena actuación en la plaza de la Catedral. / FOTOS: ÁLEX PIÑA El pop dulce de David Otero combate el mal tiempo en un exitoso concierto | El rock madrileño de Third Floor y el folk avilesino de Dixebra redondearon la música del exguitarrista de El Canto del Loco DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:40

El azúcar se disuelve en agua, un elemento que parece empeñado en instalarse en este San Mateo con más ahínco que los chiringuitos. Pero David Otero, anteriormente conocido como el guitarrista de El Canto de El Loco y luego como El Pescao, etapas todas que repasó, no se dejó arredrar y derrochó dulzura con su personal pop ante una plaza de la Catedral entregada a sus letras a pesar de la lluvia y con gran parte del público cobijado bajo los paraguas, los tejados y el Museo de Bellas Artes.

Tras abrir con el tema 'Micromagia', el cantante saludó: «Buenas noches, Oviedo». Después dio paso a 'La luz oscura del mar'. De los elementos trata precisamente 'Aire', uno de los mayores éxitos del último disco del cantante, lanzado este año con su mismo nombre y que dedicó «a la lluvia». En esta canción, una de las más aclamadas anoche, el artista se dirige a su amada, que es el mar, y quiere ser «el viento que te empuja y le vanta sus olas». Otros 'hits' del cantante que se escucharon en la noche folixera fueron 'Castillo de arena' y 'Una vez más'. «¿Cómo estáis, Oviedo? Buena noches, pero lluviosas», dijo tras escuchar cómo le llamaron «guapo» en repetidas ocasiones.

Pero a veces, en la música, en la que Otero lleva desde 1994, el tiempo pasado fue mejor, y los asistentes querían pop del de antes. El artista los convenció con algunos de los temas más queridos de El Canto del loco, como 'Peter Pan' y 'Tal como eres'.

Más rock fue lo que ofrecieron los jóvenes madrileños de Third Floor, vestidos de impecable traje. Versionaron a The Beatles, The Rolling Stones y Van Morrison, los Stones. Para poner el toque patrio y pop, lo acompañaron de la Movida madrileña.

Ya de madrugada, la veterana banda avilesina de folk-rock Dixebra puso el cierre a la noche y a la gira que estaban realizando por sus 30 años de actividad.