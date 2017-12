Una bajada del 33% del tipo de la plusvalía Domingo, 24 diciembre 2017, 01:17

Habíamos quedado en que la abuela de esta familia tipo falleció hace dos años. La familia tuvo que liquidar entonces la plusvalía al heredar su vivienda. Lo hizo al tipo máximo permitido por la ley, el 30%, y fue un pico. Se trataba de un piso comprado hace muchos años y las fórmulas de liquidación del impuesto fueron inmisericordes. Para el año que viene, el tipo bajará al 20% para compensar que ya no se pueden seguir aplicando reducción por la revisión castastral. La recaudación bajará, aunque esta familia ya no se pueda beneficiar. Eso si el Ministerio de Hacienda no pone orden antes en un impuesto cuestionado por el propio Tribunal Constitucional.