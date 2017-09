24 bandas se disputarán a partir del viernes el Concurso de Rock El concurso premia al ganador con 4.800 euros y el derecho a actuar en directo en las próximas fiestas de San Mateo G. D. -R. OVIEDO. Martes, 12 septiembre 2017, 00:18

La SOF anunció ayer el nombre de las 24 bandas que, a partir del viernes, se disputarán el Concurso de Rock Alejandro Balnco 'Espina'. Por el escenario de la plaza Feijoo, cuyo montaje estab previsto para ayer pero se ha demorado por cuestiones técnicas, pasarán Gajes del oficio,Gun Machine, Last Titans, Arson, La Kashmir, Ronnie Rocket, Supermarket, 40 Barrotes, Gilda y los Jones, The Neon, Dr No, Drunken Buddha, Origen, Ion Thot, Sonámbulos, B Suite, Staytons, Soundcrush, Manitou, Mad Rovers, Bisonte, Sydius, El clan del albatros y Joints.

Cada día de la primera fase del concurso actuarán tres de los 24 grupos y cerrará la sesión un artista invitado, a partir de las 00.30 horas, según el horario facilitado por la de festejos. El concurso de rock, antes Ciudad de Oviedo, en esta su vigésima edición se celebrará desde el día 15 hasta el 23 de este mes.

La selección de las 24 bandas se ha hecho tras escuchar las grabaciones, con al menos tres canciones originales que las formaciones debían entregar al formalizar su inscripción. El certamen está limitado a grupos cuyos miembros, al menos la mitad de ellos, estén empadronados en la región

El primer premio de este certamen está dotado con 4.800 euros e incluye el compromiso del ganador de ofrecer al menos una actuación promocional y gratuita en las fiestas de San Mateo del año que viene. El grupo que quede en segundo lugar recibirá 3.200 euros y el tercero 1. 600 euros. Entre los artistas invitados figuran bandas como 'Fe de ratas', que será la última en tocar antes del ganador.