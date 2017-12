Los belenes de la ilusión Parte de la comitiva de ancianos y taxistas contemplando, ayer, el belén que recrea la plaza de la Catedral en Trascorrales / ALEX PIÑA Ancianos de la residencia Virgen del Rosario visitan Trascorrales | Radio Taxi Principado organiza una caravana solidaria para trasladar a 59 usuarios en 17 coches hasta la antigua plaza del pescado CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 24 diciembre 2017, 01:25

Si ayer hubo un lugar donde las caras lo decían todo, ese fue la plaza de Trascorrales. Hasta allí se desplazó una comitiva de 17 taxis con unos usuarios muy especiales: cincuenta y nueve ancianos de la residencia Virgen del Rosario del Naranco que llegaron para visitar los belenes de la antigua plaza del pescado.

La expectación fue máxima. Primero por la ilusión con la que llegaron y segundo porque esta ya es una tradición que no puede faltar en las navidades de los miembros de Radio Taxi Principado, encargados de organizar este gesto solidario desde hace cinco años. «Los abuelos están esperando por ello y cuando tardamos un poco en llamarlos ya están preguntando por nosotros», aseguró Julio Da Silva, presidente de Radio Taxi. «Para nosotros es pura alegría, un cambio en la rutina diaria de andar con el taxi», abundó.

Este año la novedad llegó en forma de gaita. A las puertas de Trascorrales Vicente Prado, 'El Pravianu', recibió a los ancianos al ritmo de 'Hacia Belén va una burra'.

Pero si algo iluminó el rostro de los cincuenta y nueve mayores que desfilaron entre las escenas navideñas de Trascorrales fue precisamente el poder contemplar todos los belenes del recinto. «Es un acontecimiento que esperan con ilusión y que lo disfrutan mucho», aseguró Sor Francisca, la hermana superiora responsable de la residencia Virgen del Rosario.

La experiencia la valoraron los auténticos protagonistas de la visita. «Nunca vi cosa tan guapa», espetó Maruja Taboada, de 95 años «muy bien hechos porque soy de comer cuchara», aseguró.

A los 93 años de Esperanza García, el lugar le trajo recuerdos de cuando «venía a comprar aquí el pescado». Una imagen que nada tiene que ver con la actual. «El cambio es total», aseguró.

Un cambio que no apreció Isolina Peláez porque la de ayer fue la primera vez que pisó este escenario. «Yo vivía en Gijón y me he quedado asustada de lo precioso que es este sitio», afirmó. Eso sí, aseguró que los belenes «están bien» pero que el mejor de todos es el que contemplaba de joven en Reifelden Vaden, en Alemania. Allí pasó cuatro de sus 85 años. «Era un belén precioso,» rememoró mientras de sus labios salía un «auf wiedersehen». Imposible no preguntarle qué significa: «Adiós en alemán», explicó con gran desparpajo ante la sorpresa de sus compañeras.