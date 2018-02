El Bodegón de Teatinos, «un referente de los grandes guisos» Rosario Fernández Uría y Miguel Ángel de Dios reciben el premio 'Mención Especial del Antroxu' P. A. OVIEDO. Miércoles, 7 febrero 2018, 03:27

El Bodegón de Teatinos es sinónimo de callos, garbanzos con bacalao y espinacas, mollejas o lengua estofada. El Bodegón de Teatinos es «un referente indiscutible de los grandes guisos» y, por tanto, también es sinónimo del menú por excelencia del carnaval ovetenses. La Junta Local de Otea entregó ayer a sus valedores, Rosario Fernández Uría y Miguel Ángel de Dios, el premio 'Mención Especial Antroxu 2018' «por su contribución y su esfuerzo en mantener la tradición del menú del antroxu en Oviedo y por su promoción de otros menús gastronómicos ovetenses de importancia cultural en Oviedo», informó en un comunicado.

La entrega tuvo lugar en Casa Ramón y no falró el pite de antroxu. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, alabó el trabajo como cocinera de Rosario Fernández Uría: «Yo no la veo retirada, sigue pasando por el Bodegón diciéndole a Miguel cómo tienen que estar los callos», y abundó que «señoras como Rosario hacen que Asturias sea uno de los sitios que mejor se come de España». Para su «amigo Miguel» también tuvo palabras de elogio y recordó que él fue quien le animó a presentarse hace nueve años a las elecciones de Otea. «Gente como él son gente que necesitamos en el asociacionismo, gente que intenta hacer cosas por los hosteleros de Oviedo y de Asturias», prueba de ello es que fue el impulsor de la cofradía del Desarme. Madre e hijo, Rosario Fernández Uría y Miguel Ángel de Dios, fueron aplaudidos por los suyos, por los hosteleros, entre los que se encontraban Ramón Fernández, de Casa Ramón; Juan José Suárez, de El Acebo; Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín; Gonzalo Gayo, de Sidrería La Cruz; o Manuel Antonio Rodríguez, Toni y Ricardo Suárez, de El Pigüeña, entre otros.