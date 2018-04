Bomberos denuncian que el hidrante falló en el incendio del hotel Silken Los bomberos durante su protesta el pasado Pleno. / PIÑA La plantilla volverá a protestar coincidiendo con el Pleno del miércoles para pedir la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana R. A. OVIEDO. Lunes, 30 abril 2018, 03:30

El pasado jueves 19, se desató, a la hora del desayuno, un pequeño incendio en las cocinas del hotel Silken Monumental Naranco que apenas tuvo consecuencias. Pudo no ser así. Funcionarios del Bomberos denunciaron ayer que al llegar al lugar de la intervención y proceder a buscar las tomas de agua, descubrieron que el hidrante de la calle Marcelino Suárez «estaba inoperativo al tener sus válvulas de apertura totalmente rotas. ¿Qué hubiera pasado si el incendio hubiera evolucionado?, ¿qué hubiera ocurrido si se llega a necesitar un punto de abastecimiento de agua?, ¿no ha sido suficiente la tragedia ocurrida el 7 de abril de 2016 en la que ha fallecido nuestro compañero Eloy?», se preguntan y denuncian en un comunicado de prensa en el que arrementen contra elconcejal responsable de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández.

La plantilla de Bomberos volverá a concentrarse el miércoles en la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del Pleno ordinario del mes de mayo, porque «estamos hartos de que (el concejal) lleve tres años repitiendo las mismas declaraciones: 'Este servicio ya me lo encontré así', 'no tengo una varita mágica', 'esto no se arregla de un día para otro', 'las negociaciones, a mesa general', etc..».

Los funcionarios acusan al edil de no haber atajado la disminución de la plantilla, permitir desigualdades retributivas dentro de una misma categoría y «la discriminación en la aplicación del acuerdo regulador» respecto al resto del personal municipal. «Por eso ya no le pedimos que haga nada, cosa que sabe hacer muy bien, le pedimos la dimisión directamente, ya que cada día demuestra que no está capacitado para ser el responsable del área».