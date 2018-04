Los bomberos de Oviedo recaban el apoyo político regional para «no seguir desprotegidos» Los bomberos se concentraron ante la Junta antes de reunirse con los grupos políticos. / PABLO LORENZANA La Junta debatirá próximamente una proposición no de ley en la que instará al Gobierno central a regular la labor de los efectivos ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 26 abril 2018, 03:39

La sentencia que dictamina la muerte de Eloy Palacio como «imprudencia temeraria» ha destrozado al colectivo de bomberos: les «desampara, desprotege y ofende». Piden que esta situación no se vuelva a repetir. Tras el fallo judicial, solicitan la creación de una ley que regule su profesión y ayer recabaron el apoyo de los grupos de la Junta General del Principado, que elaborarán una proposición no de ley para instar al Gobierno Nacional a dar un paso adelante.

«Nosotros incumplimos la normativa en casi todas nuestras actuaciones, ya que solo en el trayecto nos saltamos los semáforos en rojo para llegar cuanto antes al lugar de los hechos y esperábamos que la administración nos defendiese cuando ocurriese un accidente, pero no ha sido así», aseveró ayer el efectivo herido durante el incendio que devoró el número 58 de la calle Uría, Juan Carlos Fernández Granda 'Cuni'. El vicepresidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), Miguel Uclés, instó a los representantes de los ciudadanos a apoyar esta iniciativa, ya que no podemos «seguir desprotegidos». «Si obtenemos su apoyo después iremos a Madrid», dijo.

La diputada de Podemos Rosa Espiño señaló al finalizar la reunión que los bomberos cuentan con su apoyo y llevarán esta propuesta a sus grupos a nivel nacional para que después la ley sea votada en el Congreso de los Diputados. Concha Masa, de Izquierda Unida, afirmó que esta proposición no de ley será realizada en un periodo corto y después será votada en pleno. Desde el PP, Rafael Alonso añadió que es «necesario establecer un marco común» y el PSOE no entró a valorar la reunión y tampoco han adelantado si apoyará esta propuesta una vez que se vote en la Junta General. Ciudadanos, por su parte, apoyó la creación de la proposición no de ley pero sus representantes ayer no hicieron declaraciones.