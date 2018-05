Los bomberos vuelven a concentrarse para pedir la dimisión de Ricardo Fernández Los bomberos pidieron la dimisión de Ricardo Fernández. / PIÑA El Pleno aprueba una proposición para pedir una regulación nacional del trabajo de los funcionarios de extinción de incendios J. C. A. OVIEDO. Jueves, 3 mayo 2018, 01:57

Con el Pleno ya iniciado, una treintena de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo se concentró en la plaza de la Constitución para pedir la dimisión de Ricardo Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana. No estuvieron solos. Tras la pancarta, en la que se podía leer 'concejal de inseguridad ciudadana, dimisión' se ubicaron también varios miembros de la asociación de taxistas Asotaxi, que también mantiene un conflicto con el edil desde que se implanto el descanso semanal en el sector.

Los bomberos achacan a Fernández el estado del servicio. Emilio Martínez Vallina, que actuó como portavoz, explicó que «seguimos con las reivindicaciones porque siguen dándonos la espalda. Ni contactos, ni inicativa de mejora. Y el personal sigue como sigue, alcanzando cifras que no se alcanzaron nunca en este Ayuntamiento». Los funcionarios acusan al edil de no haber atajado la disminución de la plantilla y permitir desigualdades retributivas. «Llevan ya tres años de legislatura y lo único que te dicen es 'esto ya me lo encontré así'. No puede ser».

Se da la circunstancia que ayer también había bomberos en el salón de plenos para «celebrar» la aprobación unánime de la declaración institucional en favor de una ley marco que regule la actividad profesional de los cuerpos de salvamento y extinción. No quisieron mezclar la reivindicación en la calle con la política. Los funcionarios vieron la necesidad de una norma estatal tras la sentencia del juzgado de lo Social número 2 de Oviedo que culpó a Eloy Palacio de su muerte durante los trabajos de extinción en Uría 58.